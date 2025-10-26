Elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México auxiliaron a una mujer embarazada que entró en labor de parto cuando se trasladaba en un vehículo particular en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos ocurrieron en la colonia Anzures, sobre la calle Tolstoi y calzada General Mariano Escobedo, cuando un ciudadano que conducía un automóvil gris solicitó el apoyo de las oficiales, al informar que su pareja de 22 años estaba a punto de dar a luz en la parte trasera del vehículo.

De inmediato, las uniformadas aseguraron el área, solicitaron el apoyo de los servicios médicos y asistieron a la futura madre. Al percatarse de que el parto era inminente, aplicaron sus conocimientos en primeros auxilios y ayudaron a la mujer a recostarse en el asiento trasero, donde, tras unos minutos de maniobras, recibieron al bebé y lo entregaron a su madre.

Lee también Potencian ecoturismo en el Parque de los Ciervos

Minutos después, arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron el estado de salud del recién nacido y de la madre, para luego trasladarlos a un hospital donde continuarían con la atención médica especializada.

La SSC destacó que su personal está capacitado en primeros auxilios y preparado para brindar apoyo en emergencias a la ciudadanía. Asimismo, invitó a las y los habitantes de la capital a acercarse a los policías que patrullan calles y colonias ante cualquier situación que requiera asistencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL