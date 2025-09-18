Más Información
En el marco de los 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985, dos mil 500 capitalinos aprendieron primeros auxilios y RCP para estar preparados ante una emergencia, en la explanada del Monumento a la Revolución.
Autoridades capitalinas y cuerpos de emergencia instruyeron a 2 mil 500 personas en primeros auxilios y RCP, con maniquíes e instructores, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL
Con información de Frida Sánchez
