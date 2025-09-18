Más Información

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, aparece entre los sancionados por el Tesoro de EU

Frontera con México está más segura que nunca, tenemos más muro y habrá cargos por terrorismo, advierte Patrulla Fronteriza

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

En el marco de los 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985, dos mil 500 capitalinos aprendieron para estar preparados ante una emergencia, en la explanada del Monumento a la Revolución.

Autoridades capitalinas y cuerpos de emergencia instruyeron a 2 mil 500 personas en primeros auxilios y RCP, con maniquíes e instructores, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL
Con información de Frida Sánchez

