En el marco de los 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985, dos mil 500 capitalinos aprendieron primeros auxilios y RCP para estar preparados ante una emergencia, en la explanada del Monumento a la Revolución.

Autoridades capitalinas y cuerpos de emergencia instruyeron a 2 mil 500 personas en primeros auxilios y RCP, con maniquíes e instructores, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Lee también CDMX capacita a 2 mil 500 personas en RCP y primeros auxilios en clase masiva

Autoridades capitalinas y cuerpos de emergencia instruyeron a 2 mil 500 personas en primeros auxilios y RCP, con maniquíes e instructores, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Autoridades capitalinas y cuerpos de emergencia instruyeron a 2 mil 500 personas en primeros auxilios y RCP, con maniquíes e instructores, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Lee también Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Autoridades capitalinas y cuerpos de emergencia instruyeron a 2 mil 500 personas en primeros auxilios y RCP, con maniquíes e instructores, en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna/EL UNIVERSAL

Con información de Frida Sánchez

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot