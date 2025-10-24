Más Información

El insólito caso de Kira: fingió un embarazo y usó una muñeca de silicona como recién nacida

Un nuevo suceso se ha vuelto viral en redes sociales, causando gran impacto entre usuarios alrededor de todo el mundo.

Se trata del caso de Kira Cousins, una joven de 22 años que fingió un embarazo y usó una muñeca de una recién nacida para presumir a sus familiares y amigos a su "bebé", en Airdrie, .

La joven publicaba fotos de la "bebé" a redes sociales. Foto: TikTok @NeaveMcroberts
¿Cómo fingió el embarazo y el nacimiento de la bebé?

Hace unos días comenzó a circular en TikTok el video de una mujer llamada Neave McRobert, quien acudió a la red social para contar la historia de su amiga cercana, Kira Cousins, de 22 años, quien por meses engañó a todo su círculo social con un embarazo falso y una muñeca como bebé.

Kira Cousins usó prótesis por meses para fingir una pancita de embarazada. Foto: TikTok @NeaveMcroberts
La usuaria compartió fotos y videos para ilustrar el supuesto embarazo, donde se ve a Kira presumiendo y presentando a la "pequeña bebé", a quien llamó Bonnie Leigh.

De acuerdo con la amiga de Cousins, la joven anunció la noticia de su embarazo a través de redes sociales y llevó un seguimiento durante el periodo de gestación; usó una prótesis para fingir la pancita de embarazada e incluso organizó una fiesta de revelación de sexo.

Según reportes del medio estadounidense, The New York Post, como parte de la elaborada farsa, Kira también publicó imágenes de ecografías y ultrasonidos, e incluso afirmó que las pruebas habían detectado un defecto cardíaco en la bebé.

La "bebé" era en reaidad una muñeca Reborn, muñecos extremadamente realistas que se venden en miles de libras esterlinas. Foto: TikTok @NeaveMcroberts
Posteriormente, Cousins informó a sus seres queridos que había dado a luz sola el 10 de octubre y comenzó a presumir a la recién nacida -que en realidad resultó ser una muñeca de la marca Reborn, muñecos que asemejan bebés reales e incluso se mueven y generan algunos ruidos- con sus familiares y amigos.

La mentira de la joven se desmoronó cuando su madre encontró a la muñeca en su cuarto y la confrontó enfrente de toda la familia.

El suceso se volvió viral luego de que Neave McRobert -amiga de Kira- expusiera toda la farsa en redes sociales con videos y fotos como pruebas, llamando la atención de millones de usuarios a nivel mundial.

Asimismo, contó que justo antes de confesar la verdad, Kira llegó a tal extremo de decirle al supuesto padre que su recién nacida había fallecido.

Disculpa por parte de Kira Cousins

Luego de que el caso se volviera viral y llamara la atención de una infinidad de personas, comenzó a circular en redes una supuesta disculpa de una cuenta con el nombre de Kira Cousins.

De acuerdo con Cosmopolitan UK, en dicho comunicado, la joven presuntamente decía:

"No estaba embarazada. No había ningún bebé. Me lo inventé y lo llevé demasiado lejos. Fingí ecografías, mensajes, toda una historia sobre el parto y actué como si una muñeca fuera un bebé de verdad".

En su supuesta disculpa, Kira continúa diciendo: "Sé lo malo que es, la cagué. Es que no sabía cómo parar una vez que empecé. No tengo una excusa válida. No estaba en mi mejor momento, pero eso no justifica lo que hice. Sé que esto me va a perseguir durante mucho tiempo y que probablemente haya perdido amigos que nunca recuperaré".

