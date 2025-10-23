Ante la emergencia por las fuertes lluvias en el estado de Veracruz, el desbordamiento del río Cazones provocó una fuerte inundación que destruyó el patrimonio de cientos de personas en municipios como Poza Rica, Álamo, Espinal y Coyutla.

Los casos de damnificados en las zonas de la emergencia se difundieron en redes sociales, donde algunos creadores de contenido se han sumado para apoyar. Entre ellos el influencer Alexis Omman, quien es conocido por ayudar a las personas que más lo necesitan.

En su video más reciente, Alexis Omman acudió a una de las zonas afectadas para ayudar a una familia que lo perdió todo, pues su hogar sufrió serias afectaciones.

Afectaciones en Poza Rica, Veracruz. Foto: Félix Márquez / AP

Influencer Alexis Omman ayuda a remodelar casa en Veracruz

Con una dura crítica hacia las autoridades a manera de sketch, el influencer señaló la ineficiencia para atender las necesidades de las personas que lo perdieron todo; así que a bordo de un avión lleno de material de construcción y en compañía de varios albañiles, Omman se aventuró con destino a una comunidad afectada.

En el video, se ve la emoción de la familia al decirles que van a remodelar y comprar los artículos que perdieron por la inundación.

“Estamos tan cerca de acabar una remodelación PROFUNDA en Veracruz, nosotros nos estamos enfocando en remodelaciones de casa”, escribió el creador de contenido al pie de las fotos donde muestra un poco de la labor que se encuentra realizando junto a su equipo para ayudar a los damnificados.