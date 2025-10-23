La forma correcta de retirar restos de jabón de los azulejos del baño con vinagre y bicarbonato

Con el paso del tiempo, los azulejos del baño acumulan restos de jabón, sarro y humedad, lo que provoca que se formen unas manchas opacas que dan un aspecto descuidado y desagradable para quienes habitan la casa.

Limpiar el azulejo correctamente no solo mejora la apariencia del baño, sino que también previene la acumulación de bacterias y moho. A continuación, te compartimos la forma más eficaz y segura para retirar los restos de jabón sin dañar la superficie.

Foto: Canva

¿Cómo retirar los restos de jabón del azulejo?

El vinagre blanco es uno de los mejores aliados para eliminar residuos de jabón en los azulejos, ya que el vinagre disuelve la grasa del jabón y desinfecta al mismo tiempo.

Paso 1: Usa vinagre blanco y agua caliente

Mezcla una taza de vinagre con una taza de agua caliente y vierte la solución en una botella con atomizador. Rocía sobre las paredes del baño y deja actuar por 10 a 15 minutos.

Paso 2: Frota con una esponja suave o cepillo

Evita usar fibras metálicas o cepillos duros, ya que pueden rayar los azulejos; opta por utilizar una esponja suave o un cepillo de cerdas finas para frotar con movimientos circulares.

No olvides prestar atención a los espacios entre las baldosas, donde suelen acumularse más residuos y moho.

El truco más efectivo para limpiar las paredes del baño. Foto: Pexels

Paso 3: Refuerza con bicarbonato de sodio

Para los restos son difíciles de quitar, prepara una pasta con bicarbonato de sodio y un poco de agua aplicando sobre las manchas más persistentes, deja reposar por 10 minutos y frota nuevamente.

Este ingrediente actúa como un limpiador natural que elimina el sarro y neutraliza los malos olores.

Paso 4: Enjuaga y seca bien

Una vez que termines de limpiar, enjuaga con agua tibia para retirar todos los residuos. Luego, seca con un paño de microfibra para evitar marcas de agua y humedad.

Consejos para mantener tus azulejos limpios por más tiempo

Limpia los azulejos al menos una vez por semana.

Usa un limpiador en spray después de cada ducha para prevenir acumulación.

Mantén el baño ventilado para reducir la humedad.

