La Tigresa del Oriente sorprende al lanzar su propia versión de Thriller de Michael Jackson

La cantante peruana Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como “” se convirtió en un fenómeno viral desde el año 2005 que continúa vigente en la actualidad.

En esta temporada de Halloween y Día de Muertos, La Tigresa del Oriente se volvió tendencia al lanzar su propia versión en español de “”, el icónico éxito de Michael Jackson.

Gracias a videos como “Nuevo Amanecer” y “En tus Tierras Bailaré”, fue conocida como ‘la reina de YouTube’ encabezando las listas de popularidad durante los inicios de la plataforma, donde su autenticidad brilló y se convirtió en un éxito internacional.

A pesar de que nunca se alejó de la música, el icónico personaje de Bustos Ahuite se alejó un poco de la mirada mediática, hasta que la carrera de la cantante de ahora 79 años, repuntó en los últimos 3 años.

La Tigresa del Oriente fue conocida en los años 2000 como ‘la reina de YouTube’, pues sus temas encabezaron las listas de popularidad durante los inicios de la plataforma. Foto: Instagram
La Tigresa del Oriente lanza versión de Thriller de Michael Jackson y se vuelve viral

En la actualidad, La Tigresa del Oriente continúa dando de qué hablar con temas virales como “El Baile del Calamar”, “Indigente” y “Frazada de Tigre”.

Ahora, con el auge de la llamada ‘spooky season’, la cantante se colocó nuevamente entre las tendencias del momento con su propia versión de “Thriller”, pues en el video sigue la misma estética del éxito de los años 80 con un maquillaje de zombie, chaqueta roja brillante (imitando a la utilizada por el 'Rey del Pop') y unos pantalones de cuero con un toque de animal print.

La letra de la canción es todo un tema de conversación en la red, pues el coro con la frase: “En las tinieblas me siento una felina fantasmal, soy la Tigresa… Estoy bien Thriller, ¡Thriller night! Nadie quiere salvarte, no te atrevas a gritar”.

