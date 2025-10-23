Santos Bravos: estos son los integrantes oficiales de la nueva boyband latina

Los retos y sesiones bravas llegaron a su fin el pasado martes 21 de octubre, pues se dieron a conocer los finalistas del reality show "Santos Bravos", el proyecto musical lanzado por HYBE Latinoamérica para encontrar a la próxima boyband latina de pop.

Con los gritos de las fanáticas haciendo eco en todo el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y la creciente expectativa ante el debut de esta nueva agrupación musical, se dieron a conocer los integrantes oficiales de Santos Bravos, cambiando por completo la vida de cinco chicos guiados por su pasión por la música.

La compañía surcoreana HYBE llegó a Latinoamérica en 2023, con el objetivo de encontrar nuevos perfiles artísticos e impulsar a cantantes locales a través de su proyecto musical, un programa de entrenamiento riguroso de canto y baile. HYBE ha estado detrás del éxito de múltiples agrupaciones, entre ellos ENHYPEN, TXT, Katseye y BTS.

¿Quiénes fueron los finalistas de Santos Bravos?

El pasado martes se reveló la alineación oficial de los miembros de la nueva boyband latina de pop "Santos Bravos", nacida del programa musical de HYBE Latinoamérica, en el que 17 participantes lucharon y mostraron sus habilidades por 10 largas semanas, llenas de retos y desafíos tanto personales como profesionales.

El primer finalista es Alejandro Aramburú de 21 años. Originario de Perú, Alejandro cuenta con diversos temas como solista, entre ellos "Pringao" y "Mareas", explorando géneros como la salsa, los boleros y el pop. Hijo del extenista peruano Alejandro "Alejo" Aramburú, desde pequeño demostró interés por la música.

El segundo finalista es Kauê Penna de 19 años. Originario de São João de Meriti, Río de Janeiro en Brasil, Kauê es un chico enérgico y con una presencia fuerte en el escenario. En 2020 y con 14 años, fue ganador de The Voice Kids Brasil y en 2021 lanzó su primer álbum en solitario bajo el sello de Universal Musical, titulado "Promesas".

Alejandro Aramburú de Perú, Kauê Penna de Brasil y Kenneth Lavíll de México. Foto: HYBE Latinoamérica

El tercer finalista es Kenneth Labíll de 16 años. Originario de Veracruz, México, desde pequeño Kenneth ha demostrado un gran intenso interés por la industria del entretenimiento. En 2019 y con tan solo 10 años participó en el reality "Pequeños Gigantes" y más tarde formó parte del elenco de distintas telenovelas nacionales, como "La Rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho" de la cadena Televisa.

El cuarto finalista es Drew Venegas de 25 años. Originario de Estados Unidos pero con raíces mexicanas, Drew estudió en "The Lab Creative Arts Studio" de California y trabajó como bailarín y coreógrafo para artistas como BTS, Ciara, Dinah Jane y la colombiana Karol G. También es instructor de baile en STEEZY Studio.

Finalmente, el quinto y último integrante de Santos Bravos es Gabi Bermúdez de 20 años. Originario de Puerto Rico, Gabi participó en Pequeños Gigantes de Estados Unidos en 2017 y en 2020 formó parte del elenco de la serie de televisión "Súbete a mi moto" de Prime Video, dando vida a René Farrait, uno de los integrantes originales de Menudo.

Drew Venegas de Estados Unidos y Gabi Bermúdez de Puerto Rico. Foto: HYBE Latinoamérica

Durante el concierto en el Auditorio Nacional, el grupo presentó también su primer sencillo, titulado "0%", una canción llena de energía y ritmo latino. La agrupación se presentará por primera vez este 23 de octubre en los Billboard Latin Music Awards, desde Miami, Estados Unidos.

