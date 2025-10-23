Antes de integrarse a la primera boyband latina, el cantante, actor y presentador mexicano Kenneth Lavíll formó parte de producciones como "La rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho". Ahora, el joven continúa expandiendo su carrera al convertirse en uno de los rostros de Santos Bravo, grupo perteneciente a la compañía HYBE, reconocida por impulsar a artistas de K-pop como BTS, TXT y el grupo femenino KATSEYE.

Originario de Heroica Veracruz, Lavíll es representado por HYBE Latin America.

Santos Bravo es una iniciativa que nació de un reality show de 12 episodios dirigido por Jaime Escallón ("The X Factor", "Survivor") y producido por Lucas Jaramillo. En el programa, los participantes demostraron su talento y disciplina dentro del formato coreano, pero con una identidad marcada por los ritmos y la energía latinoamericana.

La alineación final se presentó el martes 21 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. En el escenario, Kenneth Lavíll (16 años, México), Alejandro Aramburú (21 años, Perú), Kauê Penna (19 años, Brasil), Drew Venegas (25 años, Estados Unidos) y Gabi Bermúdez (20 años, Puerto Rico) interpretaron su sencillo debut, “0%”.

¿Quién es Kenneth Lavíll?

Nacido el 18 de octubre de 2009, Kenneth Lavíll mostró desde pequeño un fuerte interés por las artes. A los 10 años debutó en la cuarta temporada del reality "Pequeños gigantes"(2019).

Más adelante, continuó su camino en la actuación con papeles en "Contigo sí" y "El precio de amarte", donde interpretó al villano infantil.

Formado en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), de donde egresó en 2023, recibió preparación tanto musical como actoral.

En teatro, ha participado en "Ringolinus" (2023) y "Jack y los frijoles mágicos: Un musical gigante" (2023), donde interpretó a Jack.

Su experiencia también incluye doblaje para cine y series, dando voz a Aang en "Avatar: La leyenda de Aang" (2024) y a Bryce en "Elio" (2025). Además, ha trabajado en las películas "Código: Traje rojo" (2024) y "El abuelo y Kid (2024)".

El grupo Santos Bravo se presentará próximamente en la Billboard Latin Music Week, marcando el inicio de una nueva etapa para el artista veracruzano.