Aunque por sí solo el nombre de Lorde no te suene, quizás algún día hayas escuchado su música. Su tema Royals”, fue todo un éxito en 2013, año en el que se lanzó y actualmente cuenta con más de mil millones de . reproducciones en Spotify.

La letra aborda la desigualdad social y critica la cultura pop y el materialismo, por lo que, en ese entonces, se convirtió en todo un himno para la juventud.

Ese mismo año vino a México para presentar este tema y el resto de su disco "Pure Heroine" y regresó en 2018 y 2022.

Ahora, tras tres años de ausencia, la cantante volverá a los escenarios del país, según reveló en sus redes sociales.

A través de sus cuenta oficial de Instagram, la cantante neozelandesa confirmó que tendrá un concierto el próximo 1 de mayo de 2026 en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira "Ultrasound World Tour".

La preventa Banamex será el próximo martes 28 de octubre a las 11:00 horas, mientras que la venta general se abrirá un día después, el jueves 29.

Ultrasound.

MTY, Auditorio Banamex - 28 de abril

GDL, Auditorio Telmex - 29 de abril

CDMX, Palacio de los Deportes - 1 de mayo#PreventaBanamex: 28 de octubre.

Venta general a partir del 29 de octubre. pic.twitter.com/Q44QYYX3Z6 — Ocesa Total (@ocesa_total) October 23, 2025

¿Quién es Lorde?

Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, conocida artísticamente como Lorde, es una cantante, compositora y productora neozelandesa de 28 años que comenzó su carrera musical desde temprana edad, y es que, con tan solo 12 años firmó su primer contraro con Universal Music Group.

Junto a su madre, Sonja Yelich, poetisa neozelandesa, y Joel Little, productor musical, grabó "The Love Club" (2013), un EP de cinco canciones que lanzó a través de SoundCloud, aunque en un inicio no tuvo mucho éxito.

Sin embargo, todo cambió en agosto de 2013, cuando su sencillo “Royals” comenzó a tomar notoriedad y rápidamente se globalizó, convirtiéndose en la primera solista femenina en 17 años en encabezar la lista alternativa de Billboard en Estados Unidos.

Fue así como Lorde decidió poner manos a la obra y lanzó su primer álbum "Pure Heroine", que incluyó diez temas originales que la posicionaron como una de las artistas jóvenes más influyentes del momento.

En los Premios Grammy de ese mismo año, Lorde se llevó dos de los galarodnes más importantes: Canción del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por “Royals”.

Actualmente Lorde cuenta con 4 álbumes en total y con más de 12 años de carrera musical llegó a colaborar con artistas como Charli XCX, Major Lazer, Blood Orange, Post Malone y SZA, entre otros.

