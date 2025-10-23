Influencer Bastián Delfín alerta a sus seguidores sobre inseguridad en calles de CDMX

En los últimos meses, diversos creadores de contenido han denunciado múltiples casos de inseguridad en calles de México, específicamente en el interior de la capital, lo que ha encendido señales de alarma entre los usuarios en plataformas digitales y ha obligado a muchos a tomar mayores precauciones al salir de sus hogares.

¿Qué dijo el creador de contenido?

A través de un video en su cuenta principal de TikTok, el creador de contenido Bastián Delfín contó a sus seguidores una experiencia aterradora que vivió en calles de la Ciudad de México. "Ya no estamos a salvo en ningún lado", afirmó Bastián, antes de contar su testimonio.

Bastián explicó que mientras se dirigía rumbo a un evento de trabajo alrededor de las 17:00 horas, fue testigo de un intento de asesinato en plena calle. Según narra el creador de contenido, él se encontraba a bordo de un vehículo de servicio de aplicación, cuando presenció una escena escalofriante a pocos metros de distancia.

La seguridad fue el aspecto de la vida peor calificado. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

El influencer cuenta que una persona pasó corriendo desesperadamente cerca del automóvil mientras se cubría la cabeza con las manos. Detrás de ella apareció un segundo sujeto con una arma de fuego, quien realizó múltiples detonaciones en dirección a la persona delante de él. En respuesta, el creador de contenido decidió tirarse al suelo y rogar para que nada le pasara.

Asimismo detalló que no era posible escapar del lugar, debido a que el vehículo estaba atorado en el tráfico de la hora pico. Bastián explicó que el hombre armado no logró herir a la otra persona y todo había quedado en un susto. "Cuídense mucho, salgan acompañados, cuiden a sus amigos, cuiden a sus novias, a sus mamás, a sus hermanos y a ustedes mismos", recomendó.

Finalmente, el influencer comentó que, después de reflexionar durante un buen rato, decidió compartir su experiencia con el propósito de crear conciencia y pedir a las personas que extremen precauciones al salir de casa. “Cuídense mucho cuando salgan a la calle en la CDMX, banda. Los quiero”, advirtió a sus seguidores.

@bastiandelfin Cuídense mucho cuando salgan a la calle en CDMX banda, los quiero ❤️ ♬ sonido original - Bastian Delfin

Influencers denuncian inseguridad en calles de México

Otra persona que recientemente se pronunció sobre la situación de inseguridad en el país fue el creador de contenido Jimmy Álvarez de la cuenta de TikTok "Pongámoslo a Prueba", quien expuso un caso de inacción policial. El suceso ocurrió el pasado mes de septiembre, cuando el influencer realizó una llamada al 911 para reportar a un hombre armado con un cuchillo en calles de la ciudad.

No obstante, a pesar de los múltiples reportes, las autoridades no acudieron al lugar y el hombre terminó yéndose sin ser detenido. Jimmy decidió exponer este caso en redes sociales y su voz hizo eco rápidamente en distintos foros de internet, desatando un fuerte debate sobre la efectividad de los elementos de seguridad y su capacidad de respuesta en casos de riesgo real para la población.

