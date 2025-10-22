McDonald’s lanza "Buu Baldes", cubetas coleccionables para Halloween 2025: ¿cómo adquirirlas?

Más Información

lanzó los Buu Baldes, para conmemorar la época más terrorífica del año: Halloween.

Este es el cuarto año consecutivo que sacan al mercado estos baldes coleccionables después de su gran popularidad, por lo que decidieron volver a poner a la venta estos baldes súper coloridos y atractivos para los niños.

¿Cómo adquirir los Buu Baldes de McDonald 's?

A través de redes sociales, McDonald anunció las cubetas coleccionables y adquirirlos es muy sencillo, ya que debes acercarte a la sucursal de tu preferencia y pedir la clásica Cajita Feliz junto con el buu baldes, y te harán entrega de una pieza coleccionable.

Esta colección cuenta con cinco diseños y colores diferentes llamados: calabaza (naranja), fantasma (blanco), gato (negro), duende (verde) y zombie (rojo).

La Cajita Feliz tiene un costo de:

  • Cajita Feliz Hamburguesa sin Queso: $ 99
  • Cajita Feliz McNuggets de pollo 4 pzas: $ 105
  • Cajita Feliz Hamburguesa Lechuga Tomate: $ 105

