Monterrey, Nuevo León. - El Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, inició una gira de trabajo en Nueva York, en el país de Estados Unidos, a fin de buscar y promover alianzas estratégicas para mantener a la entidad que encabeza como líder en inversión, empleo y turismo.

En su primer día de agenda, el mandatario acudió a Bloomberg, donde presumió las inversiones en materia de IA y data centers, infraestructura energética y talento neoleonés.

“Es lindo hablar de Nuevo León, México, en medios de comunicación mundial. Nuevo León es la espina dorsal entre EU y Ciudad de México, la mayor parte de la cifra y la mayor parte de la logística se realiza en Nuevo León.

Monterrey, al ser la ciudad más importante de México en el norte, distribuye energía para cinco estados, así que tenemos excelente energía, los centros de datos, los que más necesitan esa energía, mano de obra calificada, pero sobre todo empresas que necesitan datos”, expresó Samuel García.

El mandatario estatal externó que en Nuevo León existen 4 mil 500 empresas internacionales, la mayoría de Estados Unidos, y la minoría de China.

“Buscan tener estos centros de datos, ubicados en la cercanía con Nuevo León, por eso los centros de datos, ya tenemos seis y estamos tratando de ser el centro de datos e inteligencia artificial de México y América Latina.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, acudió a Bloomberg durante su gira de trabajo por Nueva York, EU (31/01/26). Foto: Especial

García Sepúlveda externó también un factible uso del gas para las proyecciones a futuro en materia de inversiones de diferentes compañías.

“Por suerte tenemos mucho gas en el sur de Texas y el noreste de México, y es muy barato, es el más barato del mundo, por lo que es muy accesible para las empresas obtener más energía barata.

También estamos probando nuevas energías como la solar”, destacó.

En su intervención en Bloomberg, García Sepúlveda destapó su intención aspirar a la candidatura a la presidencia de México en 2030.

El entrevistador le preguntó sobre sus ambiciones a futuro, deslizando la posibilidad de buscar la Presidencia y destacando su juventud en el mandato de Nuevo León.

“Eres el Gobernador más joven en la historia del Estado, en 10 segundos, tus ambiciones para el futuro, ¿eres el próximo Presidente?, cuestionó el conductor.

“Hasta la cima”, respondió el gobernador.

''¿En serio? entonces diremos que sí: estamos hablando con un futuro Presidente''.

“Espero, faltan cinco años”, dijo Samuel.

En su siguiente discurso de trabajo por Estados Unidos, el Gobernador Samuel García Sepúlveda se reunió con el Council of the Americas, en Nueva York.

Durante su gira de trabajo que realiza se reunió con el Cónsul general de México en Nueva York, Marcos Bucio, con quien destacó los resultados productivos al señalar que se han formalizado inversiones por más de 650 millones de dólares para Nuevo León.

Detalló que un punto clave para la captación de inversión extranjera es la capacidad de energía con la que cuenta Nuevo León.

“Un punto clave es la energía, están preguntando si hoy hay energía suficiente, porque hay proyectos en otros estados que se están cancelando por falta de energía”, expresó.

“La respuesta es contundente, sí, en Nuevo León somos un centro de distribución de energía, desde ahí sale la energía de cinco estados, obviamente ser el epicentro tiene ventajas, que de esos 13 mil Megawatts, 9 mil se quedan en Nuevo León”, agregó.

Acompañado de Emmanuel Loo, Subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial, dijo que durante la jornada de este viernes se reunió con directores de bancos y empresas que al momento realizan inversiones en Nuevo León, expandiendo sus plantas o llevando servicios y tecnología a sus clientes en la entidad.

En el encuentro, también estuvo presente la Vicepresidenta del AmericasSociety/Council of the Americas (AS/COA), Ragnhild Melzi, con quien se fortaleció la relación institucional, intercambiar perspectivas sobre la agenda bilateral, y explorar oportunidades de colaboración y promoción de Nuevo León con actores clave del COA.

El Gobernador destacó que Nuevo León se consolida como primer lugar nacional en todos los indicadores.

“En indicadores no hay quién nos gane y los hechos valen más que las palabras, ahí están los datos primer lugar en seguridad, en ingreso, en reducción de pobreza, educación, salud”, puntualizó.

