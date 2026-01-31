El gobernador Samuel García Sepúlveda dijo que Nuevo León busca dar el siguiente paso en el desarrollo económico al posicionarse como un HUB de centros de datos e inteligencia artificial (IA) en América Latina.

En una entrevista concedida a Bloomberg, García Sepúlveda afirmó que el estado tiene la infraestructura y el talento para lograrlo.

Durante la conversación, transmitida desde el estudio Interactive Brokers de Bloomberg en la ciudad de Nueva York, el gobernador detalló el papel que tiene Nuevo León dentro de la relación México-Estados Unidos, destacando la vocación industrial de la entidad y su orientación exportadora.

Dijo que Nuevo León “es la espina dorsal” entre Estados Unidos y la Ciudad de México, y detalló que en el estado que gobierna se realiza la mayor parte de la logística, ya que se localiza a dos horas de la frontera, al sur de Texas, lo que facilita una conexión eficiente con Estados Unidos.

Destacó a Monterrey como la ciudad más importante del norte de México ya que distribuye energía a cinco estados del norte del país.

“Tenemos 4 mil 500 empresas internacionales, la mayoría de Estados Unidos que buscan tener estos centros de datos ubicados en las cercanías de Nuevo León”, dijo.

Informó que el estado actualmente alberga seis centros de datos y que hay un séptimo se encuentra en desarrollo.

Luego de que los presentadores destacaran que Samuel García es el gobernador más joven que ha tenido Nuevo León, fue cuestionado sobre sus aspiraciones políticas.

“¿Eres el próximo Presidente del país (México)?” se le preguntó, a lo que respondió: “Hasta la cima”, aunque atajó que aún faltan cinco años para la elección.

