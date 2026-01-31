Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Más Información

El secretario de , Mario Delgado, lamentó el feminicidio de su tía Eugenia Delgado, a quien llamaba "Queña", y su prima Sheila, en su domicilio en .

A través de redes sociales, expresó su solidaridad con su familia y confió en que se esclarecerán los hechos. Delgado recordó que durante toda su infancia su tía Eugenia le preparaba sus pasteles de cumpleaños.

"Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla. Ya está con mis abuelos y con mi padre, su hermano consentido", escribió.

Externó su solidaridad a sus tíos, primos y en especial a Alex. "Estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia", señaló.

Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla
