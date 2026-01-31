Silao, Gto.- Más de 50 mil jóvenes de todo el país participaron en la 44 Marcha Nacional Juvenil a Cristo Rey 2026, en el centenario del inicio de la resistencia cristera (1926-2026), en donde rindieron culto al patrono de la montaña; bailaron, cantaron y en cartulinas exigieron respeto a la libertad de religión.

En las primeras horas de este sábado salieron de la comunidad de Aguas Blancas rumbo a la cima del Cerro del Cubilete, en donde se unieron a una misa concelebrada que encabezaron el Nuncio Apostólico Joseph Spitieri y el Arzobispo de León, Jaime Calderón Calderón, en donde se recordó la lucha de los mártires cristeros.

El representante del Papa en México resaltó el entusiasmo de los 50 mil jóvenes congregados en este santuario, fieles al amor, y los conminó a estar unidos, tejer relaciones de fraternidad, de paz y solidaridad.

Ello ante cuestionamientos sobre: “¿Cómo podemos cambiar aquellas realidades que parecen tan tristes, tan difíciles?, ¿cómo superar la falta de respeto hacia la dignidad de cada persona desde el momento de su concepción hasta su muerte natural?, ¿cómo hacer frente a la imposición de la ley del más fuerte?, ¿a la violencia que siembra terror?, ¿a la falta de oportunidades de trabajo?, ¿al desprecio de la naturaleza?”.

El diplomático religioso agregó que estar juntos como amigos sinceros ofrece la fuerza espiritual para seguir adelante sin perder la esperanza.

Hombres y mujeres portaban banderas, lonas y playeras que daban cuenta de sus entidades de procedencia; rezaron, tocaron música y le cantaron a Cristo Rey.

El secretario de Gobierno del Estado, Jorge Jiménez Lona, dio la bienvenida en representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, “refrendando la relación de respeto y diálogo con las iglesias, en el marco de la ley y de la libertad”.

Con relación al entusiasmo vivido en la “Marcha del Centenario, donde hay cruz y sacrificio, nace la Gloria”, el funcionario resaltó el ánimo contagioso de más de 40 mil jóvenes del Movimiento Testimonio y Esperanza.

Al concluir el evento, la autoridad municipal reportó que la movilización, en la que se computaron más de 50 mil participantes, arrojó saldo blanco. Alrededor de 50 peregrinos requirieron atención médica por presentar síntomas de cansancio o deshidratación.

Se contaron alrededor de mil 700 vehículos, sobre todo autobuses que se estacionaron en las faldas del cerro, y sobre la carretera Silao-Guanajuato, a la altura de la planta General Motors.

Buscan la conversión de los que traen armas

A la pregunta expresa sobre la labor de la Iglesia ante hechos de violencia, como la masacre ocurrida en Salamanca, en donde once personas fueron asesinadas, el Nuncio Apostólico dijo que el papel de la iglesia, de sus obispos, sacerdotes y de todos los fieles es ayudar a la paz.

El llamado del Papa León XIV es a ser “artesanos de paz”, acotó monseñor Spitieri.

Explicó que ser artesanos de paz significa estar en primera línea, “entrar en diálogo con todos, abrir las puertas de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, para buscar el diálogo, pero también para decir la verdad”.

No podemos llegar a una verdadera paz que todos deseamos, sin la verdad; la verdad exige también un cambio de corazón, lo que llamamos la conversión, un cambio de estilo de vida más sencillo, más respetuoso.

“Pidiendo también la conversión de los que traen armas, de los que quieren el poder, su ley del más fuerte, sobre todos los hermanos”.

En rueda de prensa, puntualizó que se debe reencontrar esa sencillez de vida, donde la dignidad humana debe ser verdaderamente respetada.

El Nuncio Apostólico destacó la fidelidad de los jóvenes al amor, que se ve reflejado en obras sociales, de servicio a la comunidad.

Joseph Spitieri se refirió al trabajo que realizan, como la acogida de migrantes, proyectos de vida, educación, atención a adultos mayores y a problemas de drogadicción.

