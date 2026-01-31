Pachuca.– Un ataque armado entre presuntos huachicoleros y elementos de la Guardia Nacional, registrado durante la revisión de un tráiler que transportaba combustible de procedencia ilícita, dejó como saldo dos agentes privados de la libertad, uno de los cuales fue asesinado. Los hechos ocurrieron en los límites de Hidalgo y Querétaro.

El incidente se registró a la altura de la localidad de El Carmen, en el municipio de Huichapan, durante un operativo de la Guardia Nacional, luego de que los agentes detectaran un tráiler presuntamente cargado con huachicol. Al intentar realizar el aseguramiento de la unidad, los uniformados fueron interceptados por sujetos armados.

De acuerdo con los reportes, los agresores sometieron a los elementos de seguridad, los privaron de la libertad y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el ataque, se desplegó un operativo de búsqueda en la región con la participación de elementos de la Guardia Nacional, fuerzas militares y personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Como resultado de estas acciones, uno de los agentes fue localizado con vida, aunque presentaba diversas lesiones, por lo que fue trasladado para recibir atención médica.

El segundo elemento fue encontrado sin vida en la localidad de San Miguel Arcángel, perteneciente al municipio de San Juan del Río, en el estado de Querétaro.

La región de Huichapan, colindante con Querétaro, es considerada una zona de alta incidencia en el robo de combustible, donde operan grupos delictivos provenientes de ambos estados. Además, las autoridades la catalogan como un foco rojo debido a la constante presencia de hechos violentos y homicidios relacionados con actividades delictivas.

