“Cuando se trata de violencia contra una mujer, cero impunidad”, aseguró la presidenta.

En su conferencia mañanera de este miércoles 28 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se revisarán los casos de las muertes de Stephany Carmona, Sherlyn Manzanares y Dalila Acosta, integrantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Mencionó que en las hay un área específica para revisar la violencia contra las mujeres, además que los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, “son de mucha sensibilidad y de reconocimiento a los ”. “Mi compromiso de revisar los tres casos”, dijo.

“Vamos a reforzar”, indicó la titular del Ejecutivo federal.

Comentó que cuando un soldado de la Guardia Nacional comete un acto delictivo no solo es juzgado por los juicios militares, sino por el Ministerio Público, y tienen que intervenir las fiscalías.

Agregó que la Secretaría de las Mujeres también tiene un área en caso de en contra de mujeres por parte de servidores públicos.

