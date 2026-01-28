Más Información

Atacan a balazos a líder estatal y a diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Atacan a balazos a líder estatal y a diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Caen dos presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Caen dos presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

FGR entregó carpeta incompleta; defensa de marineros acusados de huachicol fiscal denuncia ausencia de dos tomos

FGR entregó carpeta incompleta; defensa de marineros acusados de huachicol fiscal denuncia ausencia de dos tomos

El robo de combustible se mantuvo como un problema activo en el país durante 2025. Ante ello, informó que a partir de denuncias ciudadanas anónimas, recibió mil 148 reportes por ilícitos relacionados, lo que permitió asegurar 342 mil 518 litros de combustible.

Asimismo, con eso se han recuperado 4 mil 891 litros faltantes, y localizar 221 en distintas regiones del país.

A través del Centro Coordinador de Denuncias (CECO), Pemex atendió reportes que permitieron además recuperar cuatro mil 891 litros faltantes, asegurar 29 predios, detectar 49 fugas, derrames e incendios, así como localizar 10 excavaciones ilegales, ocho invasiones al derecho de vía, cinco túneles y tres depósitos clandestinos de combustible.

Lee también

Los reportes fueron canalizados a la Unidad de Coordinación Técnica (UCT), para su atención legal y a la Gerencia de Seguridad de la Información, que dio seguimiento ante el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México (CERT-MX), de la Guardia Nacional, relató la compañía.

Asimismo, la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional puso a consideración el uso de herramientas de Inteligencia Artificial de la Plataforma META, orientadas a prevenir la creación de sitios apócrifos que utilicen indebidamente la marca y el logotipo de Pemex, reforzando así la protección de la información y de las personas usuarias, añadió la firma.

Como parte de las acciones preventivas, Pemex impulsó campañas de difusión sobre la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, distribuyendo miles de trípticos informativos en carreteras federales, derechos de vía y zonas con alta incidencia delictiva, además de impartir pláticas informativas a su personal y participar en eventos de acercamiento con la sociedad.

Lee también

La empresa reiteró el llamado a la población a denunciar de forma segura y anónima cualquier actividad ilícita relacionada con hidrocarburos, a través del teléfono 800 228 9660 o el correo vigilante@pemex.com, disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]