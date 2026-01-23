Personal especializado contraincendios de Petróleos Mexicanos (Pemex), controló un conato de incendio que se registró en una planta de proceso al interior de la Refinería Olmeca, en Tabasco, informó la petrolera mexicana este viernes.

Es importante destacar que no se presentaron afectaciones al personal, al medio ambiente, ni a la comunidad y que la Refinería Olmeca opera con normalidad, de manera estable y segura, afirmó la petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla.

El incidente se debió a una pérdida de contención en una línea de descarga, ocasionando el conato de incendio, explicó Pemex.

De manera inmediata, se activó el Plan de Respuesta a Emergencia, se llevó la planta a condición segura y se eliminaron riesgos inherentes en la zona aledaña al evento, añadió la compañía estatal en comunicado.

“Pemex reitera su compromiso de atender oportunamente los incidentes, con la implementación de estrictos estándares de seguridad para salvaguardar a sus trabajadores y al entorno social”, apuntó.

De acuerdo con los datos de la petrolera, esta refinería ya estaba operando al 60% con un nivel de procesamiento de crudo de 207 mil barriles diarios de los 340 que tiene capacidad.

Las instalaciones entraron en operación en junio de 2024 y todavía no alcanza los niveles óptimos de operación.

