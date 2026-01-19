Petróleos Mexicanos (Pemex) ejercerá 66% más inversión este año que en 2025 en la extracción de hidrocarburos mediante el proceso de fragmentación hidráulica, también denominado como fracking.

De acuerdo con una solicitud de transparencia de EL UNIVERSAL a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la petrolera va a invertir en el programa Aceite Terciario del Golfo un total de 4 mil 16 millones de pesos, mientras que el año pasado destinó a ese fin 2 mil 423 millones de pesos.

Desde que se presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación hasta que se aprobó el dictamen en el Congreso de la Unión, no se habían reportado los detalles de los proyectos de inversión de Pemex en sus principales áreas productivas.

Proyecto Chicontepec

En sus reportes anuales, Pemex ha informado sobre el programa de inversión denominado Proyecto Aceite Terciario del Golfo (Proyecto ATG, anteriormente Paleocanal de Chicontepec), el cual se ubica en la región norte del país y abarca una superficie de 4 mil 243 kilómetros cuadrados, que comprende 29 campos divididos en ocho sectores.

El proyecto produjo un promedio de 15.7 mil barriles diarios de petróleo crudo en 2024, en comparación con los 17.3 mil barriles por día en 2023, lo que representa una disminución de 9.2%.

La baja “en la producción de gas natural se debió principalmente a la disminución de la presión en ciertos yacimientos”, reconoció Pemex a mediados de 2025.

Un informe de la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos en 2010 describió que desde 1978 se sabe que Chicontepec consiste en un amplio recurso geológico continuo de hidrocarburos que constituye una de las mayores acumulaciones en América. Sin embargo, dadas sus complejas características geológicas, su explotación rentable puede ser difícil y costosa en comparación con los grandes yacimientos del sureste del país.

Desde entonces se especificaba que era necesario aplicar métodos no convencionales como la facturación hidráulica. Además, se trata de una técnica controversial; Greenpeace argumenta que contamina mantos freáticos y aguas superficiales. A pesar de varias iniciativas presentadas en el gobierno anterior para eliminar esta práctica, ninguna ha sido aprobada, dejando el tema en un limbo legal.

Concretan intención

El aumento de inversión en este programa se había advertido en las declaraciones del director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, en su comparecencia de octubre de 2025 en la Cámara Baja.

“México todavía tiene un gran potencial de recursos convencionales, y aún más el de los no convencionales, pero es una decisión que tiene que tomar el pueblo de México en algún momento”, dijo.

Expuso que los recursos convencionales ya se estaban agotando, para argumentar la caída de producción a menos de un millón 700 mil barriles diarios: “Eso ya se acabó en términos de lo convencional. Podemos irnos a la no convencional, y ahí tenemos otros 70 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente que podríamos explotar con diferentes técnicas, y no lo estamos haciendo porque hay que tomar una decisión. ¿Seguimos siendo país petrolero o nos vamos a la transición?”.

Miriam Grunstein, académica del Centro México de Rice University, considera que el programa no es una buena estrategia por los retos técnico-geológicos y porque se necesitan empresas de servicio que sean óptimas para el fracking.

“Es un batidero, literalmente, y el crudo más o menos tiene la densidad de la pasta de dientes. Es terreno muy arcilloso, es muy difícil, tiene retos de perforación muy importantes. No entiendo la lógica de Pemex de concentrarse en ese tipo de campos cuando los intentos han sido (...) fallidos. Si Pemex se quiere meter en camisa de 11 varas, mejor que encuentre aliados para aguas profundas, donde sí tenemos reservas interesantes”, añadió.

Ana Lilia Moreno, experta en México Evalúa, dijo que la decisión es clara por las necesidades del gobierno. “Las cuencas de México en el noreste del país son la continuación de aquellas de Estados Unidos donde se realiza actualmente la mayor producción de petróleo. Entonces, económicamente, hace sentido la extracción del hidrocarburo de esta manera.