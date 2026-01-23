Más Información

Un conato de incendio se registró en una planta de proceso al interior de la Refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, reportaron autoridades.

El incidente se debió a una pérdida de contención en una de las líneas de descarga, ocasionando el conato de incendio que obligó a la activación del Plan de Respuesta a Emergencia.

De acuerdo con las autoridades estatales, personal especializado contraincendios de Petróleos Mexicanos (Pemex) logró controlar la situación y se eliminaron riesgos inherentes en la zona aledaña al evento.

Asimismo, aclararon que no se presentaron afectaciones al personal, al medio ambiente, ni a la comunidad y que la Refinería Olmeca opera con normalidad. “Es importante destacar que no se presentaron afectaciones al personal, al medio ambiente, ni a la comunidad y que la Refinería Olmeca opera con normalidad, de manera estable y segura”, señaló en un comunicado Pemex.

