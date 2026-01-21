Más Información

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitará Washington; será próximamente, informa la Casa Blanca

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitará Washington; será próximamente, informa la Casa Blanca

Groenlandia publica guía para preparar a ciudadanos frente a crisis; ocurre en medio de amenazas de Trump para obtener el territorio

Groenlandia publica guía para preparar a ciudadanos frente a crisis; ocurre en medio de amenazas de Trump para obtener el territorio

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Juchitán. – Un incendio ocurrido en la planta hidrodesulforadora de la causó alarma entre los trabajadores y vecinos de las colonias cercanas. Grandes columnas de humo negro cubrieron el cielo.

Trabajadores de la refinería señalaron que la rápida movilización del personal de contraincendios de Petróleos Mexicanos (Pemex), sofocó el fuego, pero las densas nubes negras alarmaron a las familias con hijos en las escuelas cercanas a las instalaciones petroleras.

Lee también

En la planta conocida como Hidros I se realiza el proceso químico catalítico para eliminar el azufre del petróleo. A lo largo del año pasado, en esa planta y en otras que pertenecen al tren de refinación, se registraron incidentes similares.

Cabe destacar que el año pasado, Pemex suspendió sus programas de mantenimiento a las instalaciones de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, presumiblemente por problemas económicos que afecta a la petrolera.

En octubre del año pasado, la refinería registró tres fallas en la planta catalítica II, que provocaron emanaciones de humo amarillento y negro hacia el cielo de Salina Cruz que causaron alarma y preocupaciones entre la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]