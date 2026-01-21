Juchitán. – Un incendio ocurrido en la planta hidrodesulforadora de la refinería de Salina Cruz causó alarma entre los trabajadores y vecinos de las colonias cercanas. Grandes columnas de humo negro cubrieron el cielo.

Trabajadores de la refinería señalaron que la rápida movilización del personal de contraincendios de Petróleos Mexicanos (Pemex), sofocó el fuego, pero las densas nubes negras alarmaron a las familias con hijos en las escuelas cercanas a las instalaciones petroleras.

En la planta conocida como Hidros I se realiza el proceso químico catalítico para eliminar el azufre del petróleo. A lo largo del año pasado, en esa planta y en otras que pertenecen al tren de refinación, se registraron incidentes similares.

Cabe destacar que el año pasado, Pemex suspendió sus programas de mantenimiento a las instalaciones de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, presumiblemente por problemas económicos que afecta a la petrolera.

En octubre del año pasado, la refinería registró tres fallas en la planta catalítica II, que provocaron emanaciones de humo amarillento y negro hacia el cielo de Salina Cruz que causaron alarma y preocupaciones entre la población.

