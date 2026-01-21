Pachuca. – Una fuerte movilización de cuerpos de rescate y de seguridad se registró la mañana de este día en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, luego de que una pipa repartidora de gas LP presentara una falla mecánica mientras transitaba por la avenida Juárez, en el centro de dicha demarcación.

De acuerdo con el sistema de Protección Civil, al lugar acudieron elementos de distintos cuerpos de emergencia con el objetivo de prevenir cualquier incidente. En el sitio se realizaron labores de control y enfriamiento, además del aseguramiento del perímetro.

Se informó que estas acciones permitieron evitar riesgos para peatones y automovilistas. Asimismo, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó el cierre total de la circulación vehicular en ambos sentidos como medida preventiva.

También se pidió a la población extremar precauciones y atender las indicaciones del personal de seguridad. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y se mantiene la coordinación entre las diferentes corporaciones de auxilio.

afcl/LL