Hermosillo, Sonora.- Tras un cateo realizado por elementos ministeriales y de investigación federal, en un domicilio de la colonia Los Pinos al norte de la capital de Sonora, fue detenido un hombre con presunta evidencia de pornografía infantil.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Sonora, solicitó y obtuvo de la autoridad judicial, autorización para ejecutar una orden de cateo, como parte de las técnicas de investigación dentro de una carpeta iniciada por delitos de pornografía infantil, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La diligencia se ejecutó el pasado 18 de enero, en un inmueble ubicado en la calle Pino Nuevo Norte, colonia Los Pinos, en Hermosillo, Sonora, en donde elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Alfredo “N".

En el lugar, las autoridades aseguraron un arma de fuego, seis cartuchos útiles, 11 envoltorios que contenían 285 gramos 500 miligramos de metanfetamina, dos equipos de cómputo, discos compactos, una tarjeta SD, una terminal de pago, una cámara fotográfica, dos teléfonos celulares, un adaptador para disco duro, un CPU, un disco duro, dos pantallas de televisión, un modem, un DVD.

También, un columpio constituido por cadenas de metal acoplado a una estructura, un lazo amarillo, una bata, arneses de color rosa y negro.

Cateo en Hermosillo; detienen a hombre por presunta pornografía infantil y otros delitos. Foto: Especial

El operativo se realizó en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de Servicios Periciales de la institución, especialistas en criminalística de campo e informática, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes pusieron a disposición de la Fiscalía Federal al detenido y lo asegurado.

El Ministerio Público Federal (MPF) continuará con las investigaciones y los trámites legales correspondientes para proceder conforme a derecho corresponda.

A la persona mencionada se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, aseveró la Fiscalía.

Con estas acciones, indicó la FGR que reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal.

