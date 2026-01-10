Más Información

Programa del MARCO empata con el Mundial

La UNAM tiende puentes entre disciplinas para el beneficio del país

El libro que cuenta la historia de los filósofos que meditaron sobre qué es ser mexicano

Adiós a Beatriz González, cronista visual esencial del arte colombiano

Beatriz González, la artista que retrató a Colombia, muere a los 93 años

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

El actor Matt Prokop, conocido por su participación en “High School Musical 3: La graduación”, fue arrestado el 24 de diciembre de 2025 en el condado de Victoria, Texas, por presunta, además de enfrentar otros cargos.

TMZ reportó que el intérprete permanece recluido en la cárcel del condado y enfrenta dos cargos adicionales por resistencia al arresto.

El medio local Crossroads Today indicó que la detención estaría relacionada con una violación a las condiciones de su libertad bajo fianza, derivada de un arresto previo ocurrido en mayo de 2024, cuando fue acusado de agresión agravada y resistencia a la autoridad.

La noticia llega luego de que el artista fuera señalado por presunto abuso por parte de su expareja, la actriz Sarah Hyland, de . Ella lo acusó de ejercer violencia verbal y física durante los cinco años que mantuvieron una relación, incluyendo un episodio en el que presuntamente la empujó contra un vehículo y la estranguló durante una discusión.

Tras estos hechos, Hyland obtuvo una orden de restricción que le prohibía a Prokop acercarse a ella durante tres años.

