El actor Timothy Busfield, conocido por su papel de Danny Concannon en la serie "The West WingThe West Wingttt", enfrenta dos cargos de contacto sexual criminal con un menor y un cargo de abuso infantil.

En una orden de arresto emitida por el Departamento de Policía de Albuquerque y obtenida por PEOPLE, las autoridades alegan que Busfield, de 68 años, participó en una conducta sexual ilegal con dos niños gemelos de 11 años, cuyas identidades se ocultaron al público.

Uno de los menores denunció que los hechos comenzaron cuando él tenía 7 años; todo comenzó cuando un médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México alertó a la policía sobre posibles abusos, según la orden de arresto emitida por el oficial Marvin Kirk Brown.

Los padres de las víctimas declararon que sus hijos, niños actores, conocieron a Busfield en el set de la serie de FOX "The Cleaning Lady", donde Busfield se desempeñó como director, él se acercó particularmente a ellos tras unirse al proyecto.

De acuerdo con la orden, los padres reportaron que Busfield desarrolló una relación más cercana con los menores una vez que empezó a dirigir episodios. La serie, producida por Warner Bros. Television, se transmitió desde enero de 2022 hasta junio de 2025, y un portavoz de la compañía enfatizó en PEOPLE su prioridad por la seguridad del elenco y equipo, especialmente menores.

Indicaron que investigan exhaustivamente cualquier denuncia, cooperan con las autoridades y toman acciones si es necesario; FOX no respondió de inmediato a los comentarios solicitados.

Timothy Busfield es un actor, director y productor estadounidense nacido el 12 de junio de 1957 en Lansing, Michigan, ha construído una carrera que abarca más de cuatro décadas, se destaca por su versatilidad en cine y televisión, en 1991 ganó un Emmy por su rol en "Thirtysomething".

Está casado desde 2013 con la actriz Melissa Gilbert.

