El actor T.K. Carter, conocido por su icónico papel como Nauls en la película de terror y ciencia ficción de 1982 "The Thing" (La cosa), murió a los 69 años, reporta el portal TMZ.

Carter fue encontrado muerto el viernes en su residencia de Duarte, California, tras una llamada al servicio técnico. Las autoridades informaron a TMZ que la llamada se recibió aproximadamente a las 17:42 y se emitió un informe de defunción. Hasta el momento no se sospecha de ningún delito.

T.K. Carter nació como Thomas Kent Carter el 18 de diciembre de 1956 en Nueva York, fue un actor y comediante estadounidense con una carrera que abarca más de 40 años en cine, televisión y doblaje.

Inició su trayectoria en los años 70 con apariciones en series como "What's Happening!!" (1976-1979), donde interpretó a Michael Washington, un papel que lo consolidó como figura juvenil en comedias sitcom.

Su debut en el cine llegó con películas como "The Thing" (1982, conocida en español como "La cosa del otro mundo"), donde destacó en un rol secundario junto a Kurt Russell, y continuó con participaciones en filmes como "Poltergeist" (1982) y "City Heat" (1984) con Clint Eastwood.

En los 80 y 90, Carter diversificó su trabajo en producciones variadas, incluyendo "Rappin'" (1985), donde mostró su faceta musical, y series como "Hangin' with Mr. Cooper" (1992-1997), consolidando su imagen versátil en comedia.

En décadas posteriores, participó en películas como "Domino" (2005) de Tony Scott y series modernas como "Martin" y "The X-Files", además de prestar su voz en animaciones y doblajes en español.

Su carrera incluye más de 100 créditos, enfocándose en roles cómicos.

