Si en el perro protagonista enfrenta presencias sobrenaturales para proteger a su dueño, en la vida real Indy, también brilló fuera de la pantalla. Su actuación en el thriller fue reconocida en los Astra Awards, donde hizo historia al convertirse en el primer animal en obtener el premio a Mejor Actuación en una película de terror o suspenso.

Dirigida por Ben Leonberg, quien también es dueño y entrenador del golden retriever, "Good Boy" se estrenó en 2025 y fue filmada durante más de 400 días en la casa del propio realizador.

El reconocimiento

En un video compartido por la cuenta oficial de los Astra Awards en Instagram, se observa a Leonberg sentado junto a Indy durante la entrega del premio, mientras el can permanece atento frente a la cámara.

El director agradeció que se valorara el trabajo de su compañero de cuatro patas y destacó la apertura del cine de terror a propuestas distintas, además de reconocer al equipo que hizo posible la película.

Cabe mencionar que el estreno de Good Boy generó un notable entusiasmo entre los seguidores del género y se posicionó como el tercer mejor debut en la historia de IFC Films. Incluso, su productora lanzó una campaña con tono humorístico para impulsar una posible candidatura de Indy a los premios Oscar.

En el texto de dicha campaña se lee: “A pesar de mi aclamado papel en Good Boy, me han declarado no elegible para la categoría de Mejor Actor. ¿Cuántas grandes actuaciones deben pasar desapercibidas para que la Academia nos dé un hueso?”. El mensaje concluye con un llamado a reconocer el trabajo de los actores animales en el cine, con referencias a figuras icónicas como Keiko, la orca de Liberen a Willy.

El éxito de Good Boy

La película se consolidó como un éxito comercial, al superar los 8 millones de dólares en recaudación mundial, una cifra destacada para una producción independiente. Indy también había sido premiado previamente en el festival South by Southwest (SXSW).

Más allá de los premios y la taquilla, "Good Boy" logró conectar emocionalmente con el público, como lo demuestra el interés generado desde el lanzamiento de su tráiler y la conversación que surgió en torno al destino de su protagonista.

