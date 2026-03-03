Un campesino murió y un trabajador resultó lesionado durante los trabajos de demolición del puente de la desembocadura, ubicado sobre la carretera 544, en el municipio de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con las primeras versiones, el accidente ocurrió mientras se realizaban labores para la demolición y posterior reconstrucción del puente, el cual habría sido dinamitado el pasado domingo 22 de febrero de 2026 presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante la demolición controlada, uno de los artefactos explosivos que permanecía en la base de la estructura detonó de manera repentina. La explosión alcanzó a un trabajador que participaba en las labores y a un campesino que se encontraba en la zona.

Puente dinamitado en Jalisco por el CJNG. Foto: Especial

Lee también La correspondencia de “El Mencho”; envíos de armas… y plegarias por su salud

El campesino perdió la vida en el lugar, mientras que el trabajador fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha precisado su estado de salud.

Puente dinamitado en Jalisco por el CJNG. Foto: Especial

Tras el incidente, la zona fue acordonada por autoridades municipales y estatales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo permanecía material explosivo activo en la estructura y deslindar responsabilidades.

Los trabajos en el sitio quedaron bajo resguardo oficial mientras se evalúan las condiciones de seguridad para continuar con la reconstrucción del puente, considerado una vía clave de comunicación en esa región.

Puente dinamitado en Jalisco por el CJNG. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr