Ante el , la Secretaría de Relaciones Exteriores () reportó que van 121 personas mexicanas evacuadas por vía terrestre.

La SRE, a cargo del , indicó que las embajadas mexicanas siguen en operación pero en estado de alerta.

Las y los connacionales han salido desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar.

"Este número va a ir en aumento, toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas", dijo la .

"Se analiza con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas", agregó.

Hasta el momento no hay personas afectadas en su integridad física.

Relaciones Exteriores reiteró el reconocimiento a la importante labor que realizan los diplomáticos desplegados en zonas de alta complejidad: "Su profesionalismo y vocación de servicio han sido determinantes en las labores de asistencia y protección que realizan".

