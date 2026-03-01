Al afirmar que la reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum contiene cambios históricos en el sistema electoral, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, destacó que la iniciativa fortalece la fiscalización del gasto.

En un video publicado en redes sociales, la senadora morenista subrayó que la reforma político electoral propuesta por la titular del Ejecutivo Federal mantendrá la representación proporcional, incluirá el derecho de los y las mexicanas a votar y ser votados en el extranjero, así como una reducción de 25 por ciento al financiamiento para instituciones electorales y partidos políticos.

“Estaremos esperando en el Congreso de la Unión la llegada de la iniciativa de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en torno a la reforma político electoral. Esta iniciativa propondrá cambios históricos en el proceso electoral”, expuso.

La legisladora comentó que, entre otras disposiciones, se prevé una mayor fiscalización al gasto, ajustes en los tiempos de radio y televisión, normar lo relativo a la propaganda por redes sociales, así como el uso de la Inteligencia Artificial.

Subrayó que también se plantea garantizar la democracia participativa a través de las diferentes consultas, y se reitera la prohibición del nepotismo y la reelección.

“Tendremos que ver cuando llegue la iniciativa y, desde luego, empezar la discusión sobre este tema que es fundamental de cara al futuro de nuestro país”, subrayó.

Por otro lado, Laura Itzel Castillo comentó que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se llevarán a cabo diferentes actividades como la Sesión Solemne en el Pleno, donde se propondrá que se otorgue el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”.

Además, señaló que se contará con la participación de Leticia Sánchez, integrante de un pueblo originario, quien emitirá un mensaje desde la tribuna de la Cámara de Senadores, en tzeltal, una de las lenguas más habladas en nuestro país.

Lo anterior, explicó, responde a uno de los compromisos que realizó desde el inicio de su gestión como presidenta del Senado. “Una vez a la semana una persona hablante de alguna de las 68 lenguas originarias en nuestro país, sea expuesta en tribuna para que, quien participe en este proceso, nos hable sobre su cultura, sobre sus tradiciones y sobre su visión de nuestro país”, explicó.

Castillo Juárez reiteró que desde el Senado de la República se continuará legislando por la independencia económica, la soberanía nacional y la transformación.

