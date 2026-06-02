Un portacontenedores fue alcanzado en el Golfo por dos proyectiles cuando zarpaba de un puerto en Irak, informó el martes, al día siguiente del incidente, la naviera MSC, con sede en Ginebra.

Tanto MSC como la agencia británica de seguridad marítima UKMTO, que había informado del incidente el lunes, señalaron que ningún miembro de la tripulación resultó herido.

Un portavoz de los Guardianes de la Revolución iraníes declaró que un misil de crucero había apuntado al MSC Sariska V, de bandera panameña y que, según él, "pertenece al enemigo estadounidense-sionista".

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Según ese portavoz, el portacontenedores fue atacado en represalia por un ataque estadounidense contra el buque iraní Lion Star en el mar de Omán.

La UKMTO precisó que el portacontenedores se encontraba a 40 millas náuticas del puerto iraquí de Umm Qasr en el momento del ataque.

Según MSC, el primer proyectil impactó en el barco cuando aún estaba saliendo del puerto, y el segundo golpeó la zona de alojamiento de la tripulación poco después.

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En un comunicado, MSC afirmó ser "un transportista comercial neutral sin ningún vínculo con Estados Unidos o Israel". La compañía añadió que todos los tripulantes estaban sanos y salvos.

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ss/mcc