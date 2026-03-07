Más Información

Al menos 10 personas, entre ellos dos niños, murieron el sábado cuando un misil ruso impactó un edificio residencial de cinco plantas en Járkiv, la segunda ciudad más grande de informaron las autoridades, otras 16 resultaron heridas.

El presidente Volodymyr Zelenskyy condenó el ataque y pidió una respuesta internacional. Según el mandatario, Rusia atacó Ucrania durante la noche con 29 misiles y 480 drones dirigidos contra instalaciones energéticas en Kiev y otras regiones centrales, y se reportaron daños en al menos otros siete puntos del país.

De acuerdo con los datos preliminares, las defensas antiaéreas derribaron 19 misiles y 453 aviones no tripulados, y se registraron impactos de 9 misiles y 26 drones de ataque en 22 lugares.

En Járkiv, en el noreste de Ucrania, los equipos de emergencias buscaban sobrevivientes entre los escombros. Entre los fallecidos estaban una maestra de primaria y su hijo, alumno de segundo grado, que murieron en su casa, y una alumna de octavo curso que también perdió la vida junto a su madre, explicó el alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov.

La Fiscalía regional dijo que el inmueble fue alcanzado por un nuevo misil de crucero ruso conocido como Izdeliye-30. Reportes ucranianos indicaron que la nueva arma subsónica lanzada desde el aire que ha comenzado a utilizar recientemente contra el país tiene un alcance de 1 mil 500 kilómetros (930 millas) y está equipada con un nuevo sistema de navegación por satélite más resistente a las interferencias.

En la región de Kiev se reportaron daños por escombros en tres distritos, indicaron las autoridades locales. En la región sureña de Odesa, se movilizó a 80 bomberos para ayudar a combatir grandes incendios en infraestructura tras un ataque con varios drones. El operador ferroviario estatal, Ukrzaliznytsia, dijo que los daños en la infraestructura ferroviaria obligaron a modificar varias rutas en el centro-oeste del país.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que el ataque nocturno tuvo como objetivo fábricas militares ucranianas, instalaciones energéticas y bases aéreas.

“Debe haber una respuesta de los socios a estos ataques salvajes contra la vida", dijo Zelenskyy en la red social X. "Rusia no ha abandonado sus intentos de destruir la infraestructura residencial y crítica de Ucrania, y por lo tanto el apoyo debe continuar. Contamos con la colaboración activa de lapara garantizar una mayor protección para nuestro pueblo. Estoy agradecido a todos los que ayudan a reforzar nuestra protección”.

Rusia ha disparado decenas de miles de drones Shahed, de diseño iraní, contra Ucrania desde que invadió a su vecino hace poco más de cuatro años. Además, ha iniciado la producción nacional a gran escala de estos dispositivos y golpeó a Ucrania con cientos de aviones no tripulados en una sola noche —más de los disparados durante algunos meses completos de 2024.

Irán ha respondido a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel lanzando el mismo tipo de drones Shahed contra países de

Zelenskyy dijo que recibió una solicitud de apoyo de Estados Unidos para defenderse de los drones iraníes en Oriente Medio y ordenó proporcionar equipos junto con expertos ucranianos.

La guerra en Oriente Medio ha desviado la atención internacional del mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial y obligó a posponer una nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por prevista para esta semana.

