Cae Roberto “Beto” Bazán-Salinas, narcotraficante del Cártel del Golfo en Guanajuato; operativo fue realizado por ICE y FGR
Rumbo al 8M, Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por marcha en CDMX; advierte de vandalismo y violencia
Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”
Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar
Fiscalía de Morelos acusa de feminicidio a Jared, detenido por desaparición de Kimberly Joselin; ambos eran alumnos de la UAEM
Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón
FOTOS: Con vallas, refuerzan protección del Zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M; comercios y hoteles son blindados
Diputados alistan terna para elección del titular de la Auditoría Superior; hay 77 candidatos entrevistados
Activan 5 mesas de trabajo rumbo a revisión del T-MEC, reporta CCE; avanzarán “por separado” con EU y Canadá
Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos
A una semana de que Estados Unidos e Israel iniciaran una operación militar contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, este viernes se registró una nueva jornada de violencia con ataques aéreos en Medio Oriente que se ha propagado a otros países de la región como a Líbano por parte del ejército israelí.
