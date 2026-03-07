Más Información
“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU
EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse
"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"
Sheinbaum llama a estudiantes a decir no a las drogas y terminar la preparatoria; visita CBTis 296 en el Edomex
"Harfuchitos" se suman a los "Amlitos" y "Clauditas" en calles de la CDMX; así son los peluches del secretario de Seguridad
Laura Itzel Castillo pide no temer al debate de la reforma electoral; prioriza unidad de Morena, PT y el Verde
Cuauhtémoc Blanco alista denuncia por daño moral contra MC; "renuncie al fuero y enfrente la justicia", revira Ivonne Ortega
“Ni un paso atrás en los derechos de las mujeres”: Clara Brugada; destaca reducción del 35 % de feminicidios
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por reconocer formalmente a su gobierno.
El mandatario estadounidense anunció el viernes su decisión luego de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países esta misma semana.
Trump se reunió el viernes con María Corina Machado, líder de la opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, con quien habló de los planes para la transición política en Venezuela y una eventual convocatoria a elecciones.
Lee también EU y Venezuela negocian extradición de Alex Saab, reporta el Miami Herald; dice que probablemente "será pronto"
Trump se reunió por segunda vez con María Corina Machado en la Casa Blanca; abordaron planes para transición política en Venezuela
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]