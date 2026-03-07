La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por reconocer formalmente a su gobierno.

El mandatario estadounidense anunció el viernes su decisión luego de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países esta misma semana.

Trump se reunió el viernes con María Corina Machado, líder de la opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, con quien habló de los planes para la transición política en Venezuela y una eventual convocatoria a elecciones.

