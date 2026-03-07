Más Información

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

“Cabeza fría” dice Sheinbaum ante dichos de Trump sobre México; “es el epicentro de la violencia” dice presidente de EU

EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

EU afirma que la puerta "no está cerrada" a que México se sume a coalición militar contra los cárteles; alianza podría expandirse

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

"No voy a aprender su maldito idioma", dice Trump a líderes de AL; afirma que prefiere tener "un buen intérprete"

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Partidos gastan 452 millones en propaganda digital; cuatro empresas dominan el negocio

Sheinbaum llama a estudiantes a decir no a las drogas y terminar la preparatoria; visita CBTis 296 en el Edomex

Sheinbaum llama a estudiantes a decir no a las drogas y terminar la preparatoria; visita CBTis 296 en el Edomex

"Harfuchitos" se suman a los "Amlitos" y "Clauditas" en calles de la CDMX; así son los peluches del secretario de Seguridad

"Harfuchitos" se suman a los "Amlitos" y "Clauditas" en calles de la CDMX; así son los peluches del secretario de Seguridad

Laura Itzel Castillo pide no temer al debate de la reforma electoral; prioriza unidad de Morena, PT y el Verde

Laura Itzel Castillo pide no temer al debate de la reforma electoral; prioriza unidad de Morena, PT y el Verde

Cuauhtémoc Blanco alista denuncia por daño moral contra MC; "renuncie al fuero y enfrente la justicia", revira Ivonne Ortega

Cuauhtémoc Blanco alista denuncia por daño moral contra MC; "renuncie al fuero y enfrente la justicia", revira Ivonne Ortega

Captan a ballena azul con albinismo en BCS; representa un "hito sin precedentes" en México

Captan a ballena azul con albinismo en BCS; representa un "hito sin precedentes" en México

“Ni un paso atrás en los derechos de las mujeres”: Clara Brugada; destaca reducción del 35 % de feminicidios

“Ni un paso atrás en los derechos de las mujeres”: Clara Brugada; destaca reducción del 35 % de feminicidios

Detienen a doctora acusada de desaparición forzada de personas en Veracruz; trabajó en Policía de Coatepec

Detienen a doctora acusada de desaparición forzada de personas en Veracruz; trabajó en Policía de Coatepec

La presidenta encargada de , Delcy Rodríguez, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por reconocer formalmente a su gobierno.

El mandatario estadounidense anunció el viernes su decisión luego de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países esta misma semana.

Trump se reunió el viernes con María Corina Machado, líder de la opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, con quien habló de los planes para la transición política en Venezuela y una eventual convocatoria a elecciones.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

La forma más barata de conseguir la visa de turista: solo $15 dólares y estos requisitos

TSA PreCheck. Foto: iStock

¿Adiós a las filas y a mostrar documentos? Aeropuerto de Miami implementa TSA PreCheck Touchless ID

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos

Frontera. Foto: iStock

¿A qué hora cierran los puentes fronterizos de Estados Unidos con el cambio de horario?