Miami. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el viernes por segunda vez en la Casa Blanca con María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz.

El encuentro, que fue avanzado en exclusiva por Caracol Radio con fuentes de la Casa Blanca, fue confirmado a EFE por el entorno de Machado.

Según Radio Caracol, en la conversación se habló de los planes para la transición política en Venezuela y una eventual convocatoria a elecciones.

Lee también Gobierno de Trump negocia acuerdo multimillonario sobre oro con Venezuela; compararía hasta una tonelada al país caribeño

Machado ha dicho que regresará al país sudamericano "en las próximas semanas".

Trump reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela

Sin embargo, este mismo sábado, Trump dijo que ha reconocido formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, al restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

"Me complace decir que esta semana, hemos formalmente reconocido al gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente", indicó Trump en su discurso inaugural de su iniciativa '"Escudo de las Américas" en Miami, a donde invitó a más de una decena de líderes de derecha de la región.

El mandatario estadounidense se refirió al anuncio de Washington y Caracas el jueves, cuando acordaron reanudar las relaciones diplomáticas y consulares tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero y en el subsecuente nombramiento de Rodríguez.

Lee también Trump reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela; está haciendo un “gran trabajo”, dice

El líder republicano indicó que Estados Unidos está "consiguiendo una histórica transformación en Venezuela", país con el que rompió relaciones en 2019, durante el primer mandato de Trump (2017-2021), cuando Washington reconoció al opositor y entonces titular del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino.

También destacó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el viernes una licencia que autoriza determinadas actividades de empresas estadounidenses relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc