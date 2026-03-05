Más Información

Revisión del T-MEC: México y EU anuncian conversaciones bilaterales; serán el 16 de marzo

Revisión del T-MEC: México y EU anuncian conversaciones bilaterales; serán el 16 de marzo

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

Precio del petróleo se dispara de nuevo por la guerra en Irán; conflicto en Medio Oriente sacude bolsas globales

Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

Reforma Electoral: Sheinbaum no ve una "traición" del PT ni del Verde; acusa groserías en su contra y pide ver al "MCPRIAN"

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

SRE reporta 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; no hay afectados en su integridad

SRE reporta 321 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente; no hay afectados en su integridad

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

"Representa a México en la Inauguración del Mundial"; así puedes ganar el boleto que rifa la presidenta Sheinbaum

"Representa a México en la Inauguración del Mundial"; así puedes ganar el boleto que rifa la presidenta Sheinbaum

Venta del 24% de Banamex fue el día del operativo contra “El Mencho” y nadie dudó: Chico Pardo; destaca la confianza en México

Venta del 24% de Banamex fue el día del operativo contra “El Mencho” y nadie dudó: Chico Pardo; destaca la confianza en México

Cae "Tobolio", líder de célula delictiva “El 19”, del Cártel de Sinaloa; cuenta con orden de arresto en EU

Cae "Tobolio", líder de célula delictiva “El 19”, del Cártel de Sinaloa; cuenta con orden de arresto en EU

Marcha 8M en CDMX será acompañada por 400 mujeres policías; SSC promete no censurar la protesta

Marcha 8M en CDMX será acompañada por 400 mujeres policías; SSC promete no censurar la protesta

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX; prevén hasta 4°C durante la madrugada del 6 de marzo

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX; prevén hasta 4°C durante la madrugada del 6 de marzo

Washington.- Funcionarios del gobierno de Estados Unidos negocian con la compañía minera estatal de , Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado estadounidense, valorada hoy en unos 165 millones de dólares.

El acuerdo de oro requeriría que Minerven suministre entre 650 y mil kilos de barras de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, que será el encargado de transportar el oro a las refinerías estadounidenses, según informa en exclusiva el portal Axios.

Cuando se acaban de cumplir los dos meses de la captura del que fuera presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este nuevo movimiento económico pone de manifiesto el estrechamiento de los lazos comerciales entre el país caribeño y la Administración de Estados Unidos.

Lee también

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien desde este miércoles realiza una visita a Caracas para discutir oportunidades en los sectores petrolero y minero, se reunió con la presidenta interina de Venezuela, , y habría ayudado a gestionar el contrato relativo al oro.

Oro, valor refugio para inversores ante incertidumbre financiera y crisis geopolítica

Aunque el precio del oro varía, un kilogramo cuesta alrededor de 166 mil dólares, la situación de incertidumbre financiera mundial y las tensiones geopolíticas derivadas del ataque estadounidense a , afectando al estrecho de Ormuz y su tránsito petrolero, lo convierten en un valor refugio para los inversores.

La presidenta Rodríguez anunció también el miércoles un plan para reformar las leyes mineras del país después de reunirse con Burgum, lo que confirma las buenas relaciones y sintonía con la Administración de Donald Trump.

Estados Unidos reabrió oficialmente su embajada en Caracas el pasado 1 de febrero, encabezada por la encargada de negocios Laura Dogu, como parte del restablecimiento gradual de relaciones tras la ruptura de 2019.

Lee también

Tras el cambio político en Caracas, la empresa estatal petrolera PDVSA anunció nuevos contratos para suministrar petróleo al mercado estadounidense, en el contexto de una reducción de las sanciones que antes se aplicaban.

Estados Unidos ha ido emitiendo nuevas licencias o flexibilizando las existentes para facilitar las relaciones comerciales de petróleo con Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha defendido frente a las críticas demócratas que el objetivo de Washington es usar la presión sobre las exportaciones de crudo (el bloqueo naval) para forzar cambios políticos en Venezuela, presentando el petróleo como la palanca central de esa presión.

El propio presidente de Estados Unidos, y sobre esta nueva situación de relaciones comerciales con el país caribeño, escribió esta semana en su red Truth Social: "¡El petróleo está empezando a fluir, y es muy grato ver el profesionalismo y la dedicación entre ambos países!", elogiando también a Delcy Rodríguez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Credencial Universal de la Salud: requisitos para recibir atención en el IMSS e ISSSTE en 2026. Foto: Especial

Credencial Universal de la Salud: requisitos para recibir atención en el IMSS e ISSSTE en 2026

Jornada laboral de 40 horas así se pagarán las horas extra (hasta el 200% más) y quiénes tienen derecho. Foto: Especial / Canva

Jornada laboral de 40 horas: así se pagarán las horas extra (hasta el 200% más) y quiénes tienen derecho

AP

¿Estamos viviendo un retroceso? Los mejores y peores países para ser mujer en 2026

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

Mundial 2026 en Los Ángeles, California: Partidos, experiencias y cómo se prepara la ciudad

Claves LADA de Estados Unidos. Foto: iStock / JLco - Julia Amaral

LADA de Estados Unidos: cómo marcar, códigos de área y ejemplos claros