Reforma cepilla parejo a aliados y opositores

"Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

A un año del hallazgo en Rancho Izaguirre; “las autoridades apuestan a que se nos olvide”, reclama madre buscadora

"Representa a México en la Inauguración del Mundial"; así puedes ganar el boleto que rifa la presidenta Sheinbaum

Reforma electoral “no debe entenderse como ruptura”: Sheinbaum; esta es la exposición de motivos de la iniciativa

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia comité para rifar su boleto; Charlyn Corral, Katia García y Gabriela Fernández lo integran

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

Desaparece Karol Toledo, otra estudiante de la UEAM; rectora pide a autoridades acciones rápidas para su localización

Procurador en Hermosillo denunciará a influencer por burlas sobre autismo; buscan sanción ante Fiscalía y Conapred

y intercambiarán este jueves y viernes 500 prisioneros de , en el marco de un acuerdo alcanzado durante recientes negociaciones en Ginebra, anunció Moscú, precisando que la primera parte de este intercambio ya tuvo lugar.

"En el marco de los acuerdos alcanzados en, un intercambio de prisioneros con Ucrania tendrá lugar los días 5 y 6 de marzo. 500 por 500", escribió el negociador ruso y asesor del Kremlin Vladímir Medinski en su cuenta de Telegram.

Unos minutos antes, el Ministerio de Defensa ruso, citado por la agencia de prensa TASS, anunció que 200 prisioneros de guerra rusos habían sido intercambiados el jueves por el mismo número de soldados ucranianos detenidos por .

En un comunicado, la diplomacia rusa confirmó que la segunda parte del intercambio, que implica a 300 prisioneros de cada bando, tendrá lugar el viernes.

Según esta fuente, este intercambio es el resultado de "un proceso de negociación complejo" que contó con la mediación de los y .

Los intercambios de prisioneros y de cuerpos de personas fallecidas durante la guerra en Ucrania constituyen uno de los pocos resultados concretos de las rondas de negociaciones organizadas entre Kiev y Moscú.

