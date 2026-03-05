Más Información
Rusia y Ucrania intercambiarán este jueves y viernes 500 prisioneros de guerra, en el marco de un acuerdo alcanzado durante recientes negociaciones en Ginebra, anunció Moscú, precisando que la primera parte de este intercambio ya tuvo lugar.
"En el marco de los acuerdos alcanzados en Ginebra, un intercambio de prisioneros con Ucrania tendrá lugar los días 5 y 6 de marzo. 500 por 500", escribió el negociador ruso y asesor del Kremlin Vladímir Medinski en su cuenta de Telegram.
Unos minutos antes, el Ministerio de Defensa ruso, citado por la agencia de prensa TASS, anunció que 200 prisioneros de guerra rusos habían sido intercambiados el jueves por el mismo número de soldados ucranianos detenidos por Moscú.
En un comunicado, la diplomacia rusa confirmó que la segunda parte del intercambio, que implica a 300 prisioneros de cada bando, tendrá lugar el viernes.
Según esta fuente, este intercambio es el resultado de "un proceso de negociación complejo" que contó con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
Los intercambios de prisioneros y de cuerpos de personas fallecidas durante la guerra en Ucrania constituyen uno de los pocos resultados concretos de las rondas de negociaciones organizadas entre Kiev y Moscú.
