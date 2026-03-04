Más Información

Presidencia manda al Congreso la reforma electoral

Apagón afecta dos tercios de Cuba; falta de suministro es por fallo masivo en el sistema eléctrico nacional

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano

Van 279 mexicanos evacuados por conflicto de Medio Oriente; han salido desde Egipto, Jordania y Turquía: Sheinbaum

Paco Ignacio Taibo II desata polémica por dichos en evento de Iztapalapa; "todo el mundo tiene un primo o una prima pend...", dice

Sheinbaum: Pago de adeudos fiscales de TV Azteca y Elektra continúa pese a concurso mercantil; televisora ya pagó, señala

Jessica revive la nostalgia de la SEP en “Pancito Merge”; así se inspiró la ilustradora en el videojuego mexicano de Nintendo Switch

CDMX instala Gabinete con alcaldes rumbo al Mundial; Clara Brugada anuncia 2 mil obras y refuerzo de seguridad

Ampliarán autopista México-Querétaro a 12 carriles; inversión superará 15 mil mdp para aliviar tráfico

Moscú. El presidente ruso, , calificó este miércoles de "terrorista" el ataque contra un buque ruso que transportaba (GNL) en el mar Mediterráneo.

"Esto es un ataque terrorista. No es la primera vez que nos encontramos con algo así. Lo único sorprendente es que esto está agravando la situación en los mercados energéticos mundiales, en los mercados del gas (...) principalmente en Europa", dijo el jefe del Kremlin a la televisión pública rusa.

Agregó que mientras la Unión Europea ayuda a con armas y dinero, Kiev le "muerde la mano".

Rusia afirmó hoy que se reserva el derecho a responder con medidas políticas y diplomáticas tras el ataque a su buque, del que responsabiliza a Kiev.

"Nos reservamos el derecho a tomar medidas políticas y diplomáticas en relación con este incidente, incluido en el contexto de la amenaza a la paz y la seguridad internacionales que esas acciones representan", dijo la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, en un comunicado.

El Ministerio de Transportes denunció previamente que "el 3 de marzo, en las cercanías de las aguas territoriales de Malta fue perpetrado un ataque contra el buque gasero ruso Artic Metagaz".

Según ese ministerio, "el buque transportaba una carga registrada en conformidad con todas las desde el puerto de Múrmansk", en el Ártico ruso.

El Ministerio de Transporte indicó que el ataque fue perpetrado desde el litoral de Libia por drones náuticos ucranianos.

"Gracias a las acciones coordinadas de los servicios de rescate rusos y malteses los 30 tripulantes, todos ciudadanos rusos, se salvaron", añadió.

El Artic Metagaz es uno de los casi 600 buques sancionados por la Unión Europea (UE) con prohibición de acceso a puertos y de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el .

Desde el año pasado, Ucrania ha lanzado varios ataques contra la llamada flota fantasma rusa que transporta hidrocarburos eludiendo las sanciones de Occidente contra por la guerra en Ucrania.

