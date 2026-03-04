Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó este miércoles de "terrorista" el ataque contra un buque ruso que transportaba gas natural licuado (GNL) en el mar Mediterráneo.

"Esto es un ataque terrorista. No es la primera vez que nos encontramos con algo así. Lo único sorprendente es que esto está agravando la situación en los mercados energéticos mundiales, en los mercados del gas (...) principalmente en Europa", dijo el jefe del Kremlin a la televisión pública rusa.

Agregó que mientras la Unión Europea ayuda a Ucrania con armas y dinero, Kiev le "muerde la mano".

Rusia afirmó hoy que se reserva el derecho a responder con medidas políticas y diplomáticas tras el ataque a su buque, del que Moscú responsabiliza a Kiev.

"Nos reservamos el derecho a tomar medidas políticas y diplomáticas en relación con este incidente, incluido en el contexto de la amenaza a la paz y la seguridad internacionales que esas acciones representan", dijo la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, en un comunicado.

El Ministerio de Transportes denunció previamente que "el 3 de marzo, en las cercanías de las aguas territoriales de Malta fue perpetrado un ataque contra el buque gasero ruso Artic Metagaz".

Según ese ministerio, "el buque transportaba una carga registrada en conformidad con todas las leyes internacionales desde el puerto de Múrmansk", en el Ártico ruso.

El Ministerio de Transporte indicó que el ataque fue perpetrado desde el litoral de Libia por drones náuticos ucranianos.

"Gracias a las acciones coordinadas de los servicios de rescate rusos y malteses los 30 tripulantes, todos ciudadanos rusos, se salvaron", añadió.

El Artic Metagaz es uno de los casi 600 buques sancionados por la Unión Europea (UE) con prohibición de acceso a puertos y de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.

Desde el año pasado, Ucrania ha lanzado varios ataques contra la llamada flota fantasma rusa que transporta hidrocarburos eludiendo las sanciones de Occidente contra Rusia por la guerra en Ucrania.

