Copenhague.- La naviera danesa Maersk anunció con efecto inmediato la suspensión temporal del transporte marítimo de mercancías en siete países de Medio Oriente debido al conflicto en la región.

La decisión afecta a Emiratos Árabes Unidos, Omán (excepto el puerto de Salalah), Irak, Kuwait, Catar, Baréin y los puertos saudíes de Dammam y Jubail, señaló Maersk en un comunicado, en el que informó de que hará excepciones con medicinas, productos alimenticios críticos y otros productos esenciales.

La suspensión afectará a todas las mercancías con destino u origen en esos países o que hagan transbordo en ellos.

En la imagen, contenedores de la naviera Maersk en el puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá. Foto: AFP

Maersk no acepta "mercancías peligrosas" con origen o destino a Israel

Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores en el mundo, recordó que no acepta mercancías peligrosas con origen o destino a Israel, mientras que no aplica restricciones al resto de productos para ese país.

La naviera danesa ya había anunciado el pasado domingo, un día después del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, la suspensión temporal de la circulación de sus buques por el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte marítimo mundial, por el aumento de las tensiones en la zona.

La compañía ha reconfigurado además sus rutas tradicionales a través del estrecho de Bab el Mandeb, que da entrada al mar Rojo, y por el Canal de Suez, desviándolas alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que implica dar la vuelta a todo el continente africano.

Las otras principales navieras dedicadas al transporte marítimo, como Mediterranean Shipping Company (MSC) y CMA CGM, han suspendido también en los últimos días la circulación por el estrecho de Ormuz.

