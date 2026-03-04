Más Información

Madrid. El presidente del gobierno español, , aseguró que la posición de su Ejecutivo frente al conflicto bélico en desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán se resume "en cuatro palabras" con un "No a la guerra", el lema que se popularizó con la guerra de Irak de 2003.

Sánchez recordó que Estados Unidos "ya nos arrastró" a la guerra de Irak en 2003, que a su juicio desencadenó "la mayor oleada de inseguridad" en Europa desde la caída del Muro de Berlín, en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa para defender la posición de su Ejecutivo frente al actual conflicto bélico en Medio Oriente.

Aquella guerra (la de ) "que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global", según Sánchez "produjo el efecto contrario", con más inseguridad, terrorismo y efectos en la economía global.

"Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro", sentenció en su declaración institucional sin preguntas en alusión a los exmandatarios George W. Bush (Estados Unidos), Tony Blair (Reino Unido) y José María Aznar (España).

Sánchez también advirtió que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la actual guerra en Medio Oriente "solo por el miedo a las represalias de alguno", en alusión a las amenazas del presidente de Estados Unidos, , de cortar el comercio con el país por su posición ante el conflicto.

Hay que prepararse para la posibilidad "de que sea una guerra larga", dijo Sánchez sobre el actual conflicto, ante el que afirmó que su gobierno mantendrá la misma posición "clara y contundente" que tiene sobre y Gaza, y que se traduce en "no a la quiebra del derecho internacional que nos protege a todos".

Al respecto, sostuvo que su gobierno está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, trabajadores, empresas y autónomos a mitigar los impactos económicos del conflicto en Medio Oriente.

"Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria", añadió.

A los españoles atrapados en el conflicto les dijo: sí así lo desean, "pueden tener la certeza de que vamos a ayudarles y de que vamos a traerles de vuelta a casa".

En la región se encuentran unos 30 mil españoles, entre residentes, turistas y personas que se habían desplazado por motivos laborales; ya este martes regresó a España un primer grupo de ciudadanos y otros están saliendo de la zona por otras vías.

Agradece apoyo europeo

Sánchez expresó además su agradecimiento a las llamadas y mensajes de apoyo que está recibiendo de los presidentes de las principales instituciones de la UE y de socios europeos como Francia, ante las amenazas de Donald Trump.

"Muy agradecido por las llamadas y mensajes de apoyo de [la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula] Von der Leyen, [el presidente del Consejo Europeo, António] Costa, [el presidente francés, y otros aliados europeos", escribió el jefe del Ejecutivo español en las redes sociales.

"La UE siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos. Reafirmamos nuestros firme compromiso con los principios del derecho internacional y con el orden internacional basado en normas en todo el mundo", escribió Costa en un mensaje en redes sociales.

La Comisión Europea externó su compromiso de "actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE".

Critican silencio del canciller Merz

El gobierno alemán reiteró que la Unión Europea (UE) está unida ante las amenazas de Estados Unidos, después de las críticas que ha recibido el canciller Friedrich Merz por guardar silencio, el martes en el Despacho Oval, cuando Trump se planteó en su presencia imponer un embargo comercial a España.

"El canciller se pronunció después sobre la secuencia (de declaraciones) y dejó claro que en cuestiones comerciales Europa actúa unida. En cuestiones comerciales cierra filas contra amenazas arancelarias y otras amenazas", dijo el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, en una rueda de prensa ordinaria.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo que ha trasladado a su homólogo alemán la "sorpresa" por la actitud de Merz.

"Cuando uno comparte con un país una moneda, un mercado común, una política comercial común, espera la misma solidaridad que España ha tenido, por ejemplo, con Dinamarca o la misma que España ha tenido con los países del flanco este, como en Letonia, donde tenemos una parte importante de tropas", subrayó el ministro en una entrevista en la televisión pública TVE.

