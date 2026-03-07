Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El presidente de Irán se disculpó el sábado por los ataques a “países vecinos” mientras sus misiles y drones volaban hacia los estados árabes del golfo Pérsico y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba con que el país sería “golpeado muy duro”.

El presidente Masoud Pezeshkian, que forma parte del consejo de liderazgo de tres miembros que supervisa Irán desde que el líder supremo, el ayatola Ali Jamenei, fuera asesinado en el ataque aéreo del 28 de febrero que inició la guerra, dio el mensaje una semana después del inicio de un conflicto que ha sacudido los mercados globales y dejó al propio liderazgo de Irán debilitado tras cientos de ataques aéreos israelíes y estadounidenses.

"Debo pedir disculpas en mi nombre a los países vecinos que fueron atacados por Irán”, afirmó el presidente. “A partir de ahora, no deben atacar a los países vecinos ni dispararles misiles, a menos que seamos atacados por esos países. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia”.

Pezeshkian también rechazó el llamado de Trump para que Irán se rinda incondicionalmente.

“Ese es un sueño que deberían llevarse a la tumba”, dijo.

El mensaje, que aparentemente fue filmado con prisa, volvió a subrayar el limitado poder que ejercen los líderes de la teocracia sobre el grupo paramilitar Guardia Revolucionaria, que controla los misiles balísticos que apuntan a Israel y otros países. La Guardia solo respondía ante Jamenei y ahora parece estar eligiendo sus propios objetivos.

Poco después del mensaje de Pezeshkian, Trump advirtió en una publicación en redes sociales que más “zonas y grupos de personas” iraníes se convertirían ahora en objetivos, sin dar más detalles.

Horas antes, una oleada de misiles y drones obligó a suspender los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái, alcanzó una importante instalación petrolera saudí e hizo que la población corriera a ponerse a cubierto en Bahrein.

Y varias horas después de la disculpa de Pezeshkian, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein seguían emitiendo alertas o reportando misiles interceptados.

En su declaración, Pezeshkian apuntó que el consejo de liderazgo iraní había estado en contacto con las fuerzas armadas sobre los ataques en los que se han empleado cientos de misiles y drones.

El general Abolfazl Shekarchi, vocero de las fuerzas armadas de Irán, añadió más confusión al afirmar que Teherán “no ha golpeado a países que no proporcionaron espacio para que Estados Unidos invadiera nuestro país”.

El presidente Donald Trump supervisó junto a su equipo de seguridad nacional el ataque contra Irán desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Foto: EFE

Los ataques estadounidenses no han procedido de los gobiernos árabes del golfo que están siendo alcanzados, sino de bases y buques estadounidenses en la región.

La misión de Irán ante Naciones Unidas afirmó posteriormente que Teherán “solo apunta a bases militares y activos estadounidenses”, e insinuó, sin ofrecer pruebas, que los ataques a sitios no militares “pueden haber sido resultado de una interceptación por sistemas electrónicos de defensa estadounidenses”.

Irán aún espera un nuevo líder supremo. Un destacado clérigo iraní, el ayatolá Nasser Makarem Shirazi, instó el sábado a la Asamblea de Expertos a actuar con rapidez para nombrar a uno nuevo.

EU dice que se avecina un bombardeo más intenso

El gobierno de Trump aprobó una nueva venta de armas a Israel por 151 millones de dólares después de que el presidente republicano afirmara que no negociaría con Irán sin su “rendición incondicional” y de que funcionarios estadounidenses advirtieran sobre una campaña de bombardeos que, según dijeron, sería la más intensa hasta la fecha.

En un video de The Associated Press pueden verse explosiones sobre el oeste de Teherán, mientras Israel dijo haber llevado a cabo otra oleada de ataques y alcanzado un aeropuerto de Teherán que, según afirmó, era utilizado para transferir armas y dinero en efectivo a grupos rebeldes.

“Teherán está bajo un severo bombardeo” e incluso personas lejos de objetivos militares y gubernamentales viven con miedo, dijo un estudiante universitario en el oeste de Teherán, que habló bajo condición de anonimato por preocupaciones de seguridad.

Una humareda se eleva tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, cerca del aeropuerto internacional Rafik Hariri en Líbano, el miércoles 4 de marzo de 2026. Foto: AP

Estados Unidos e Israel han golpeado a Irán, atacando sus capacidades militares, su liderazgo y su programa nuclear. Los objetivos y plazos declarados para la guerra han cambiado repetidamente, ya que Estados Unidos ha sugerido en ocasiones que busca derrocar al gobierno de Irán o impulsar un nuevo liderazgo desde dentro.

El conflicto se ha cobrado la vida de al menos mil 230 personas en Irán, más de 200 en Líbano y 11 en Israel, según funcionarios de esos países. Además, seis soldados estadounidenses han muerto.

Además, la llegada de misiles desde Irán hizo que la población se dirigiera de nuevo a refugios antiaéreos en todo Israel y se escucharon fuertes estruendos en Jerusalén. Hasta el momento, no se han reportado víctimas.

Ataques apuntan a Bahrein, Arabia Saudita y Dubái

Como señal de la expansión del conflicto, las sirenas sonaron en las primeras horas del sábado en Bahrein mientras Irán dirigía sus ataques al reino insular. Y Arabia Saudita dijo que destruyó drones que se dirigían a su vasto yacimiento petrolero de Shaybah y derribó un misil balístico lanzado hacia la Base Aérea Príncipe Sultán, que alberga fuerzas estadounidenses.

En Dubái se escucharon varias explosiones el sábado por la mañana y el gobierno dijo que había activado las defensas antiaéreas. Los pasajeros que esperaban la salida de sus vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái fueron conducidos a túneles del tren.

Durante la mañana, la aerolínea de larga distancia Emirates anunció que todos los vuelos hacia y desde Dubái han sido suspendidos hasta nuevo aviso. La decisión se anuló poco después y Emirates dijo que reanudaría sus operaciones.

Lugareños observan el misil iraní que cayó en la localidad de Qazaljo, en Siria, en medio de los ataques contra Israel y EU. Foto: Ahmed Mardnli / EFE

El grupo político-militar Hezbolá, que cuenta con el respaldo de Irán, dijo que sus combatientes se enfrentaron a una fuerza israelí que desembarcó a última hora del viernes en las montañas del este de Líbano, y que los intensos enfrentamientos y ataques aéreos se prolongaron hasta el sábado.

El Ministerio de Salud libanés reportó que ataques aéreos israelíes sobre la localidad de Nabi Chit y zonas cercanas causaron al menos 41 muertos y 40 heridos. El ejército libanés dijo que entre los muertos había tres de sus soldados.

Israel no reconoció los choques y, hasta el momento, su ejército no ha respondido a solicitudes de comentarios.

Israel también ha llevado a cabo oleadas de ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah tiene una gran presencia. En la zona habitan cientos de miles de civiles.

