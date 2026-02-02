Más Información

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Pemex importa barata la gasolina; la vende cara

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Sheinbaum: salida de Adán Augusto de coordinación de Morena fue decisión personal; descarta darle una embajada

Caso BTS: Profeco multa a Ticketmaster; pagará más de 5 mdp tras quejas por altos precios en boletos

Caso BTS: Profeco multa a Ticketmaster; pagará más de 5 mdp tras quejas por altos precios en boletos

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

¿Apostar a la salida de Sheinbaum en 2026? Polymarket, la plataforma sancionada que prende alertas por lavado y manipulación

Sheinbaum llega con tamales y atole a la Cineteca Nacional; así celebra la Presidenta el Día de la Candelaria

Sheinbaum llega con tamales y atole a la Cineteca Nacional; así celebra la Presidenta el Día de la Candelaria

Sheinbaum: carta a Presidente de Corea del Sur ya fue contestada; su homólogo está en contacto con empresa promotora de BTS

Sheinbaum: carta a Presidente de Corea del Sur ya fue contestada; su homólogo está en contacto con empresa promotora de BTS

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

Adán Augusto, de ser "corcholata" presidencial a pasar factura en el Senado; así el balance de Noroña, Monreal, Velasco... y Ebrard

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

"Fue una mala decisión que Adán Augusto dejara la coordinación", señala Noroña; “es un gran operador político”

"Fue una mala decisión que Adán Augusto dejara la coordinación", señala Noroña; “es un gran operador político”

Tras 11 años, el Tren Interurbano llega a la parada final

Tras 11 años, el Tren Interurbano llega a la parada final

Crisis del Issstezac: entre la legalidad y la quiebra

Crisis del Issstezac: entre la legalidad y la quiebra

Un hospital de Toulouse, en el sur de , atendió el fin de semana a un hombre con un obús alojado en el recto, en una operación que necesitó la movilización de un equipo de artificieros.

Un miembro del personal sanitario, que pidió permanecer en el anonimato, confirmó a AFP la información publicada en el diario local La Dépêche du Midi.

Los hechos ocurrieron en la noche del sábado al domingo. El hombre de 24 años dijo al personal del hospital de Rangueil que se había introducido un objeto en el recto, explica el periódico.

Lee también

En la sala de operaciones, según el rotativo local, el equipo médico descubrió que tenían que extraer un “obús de colección de casi 20 centímetros”.

Los miembros del equipo médico “lo descubrieron y llamaron a un equipo de”, dijo a AFP el empleado del hospital.

Los indicaron que se enviaron bomberos “para garantizar la protección contra incendios durante la intervención” de los artificieros.

Lee también

“Se ha neutralizado un ”, agregaron, sin dar más detalles.

El vocero de los bomberos y el servicio hospitalario local dijeron a AFP que no tenían información adicional al respecto.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte