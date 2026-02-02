Jeffrey Epstein afirmó ser el tipo de delincuente sexual menos peligroso y negó ser el "diablo" en una entrevista en video incluida en la última tanda de documentos publicados el fin de semana por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La entrevista, que dura alrededor de dos horas, fue realizada por el exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Bannon. Parece haber sido grabada en la casa neoyorquina del fallecido financista en una fecha desconocida.

Epstein se suicidó en 2019 mientras estaba preso a la espera de ser juzgado por delitos sexuales contra menores. Millones de documentos fueron publicados desde diciembre por el gobierno estadounidense en virtud de una ley de transparencia sobre el caso.

¿Qué dijo Jeffrey Epstein en la entrevista revelada por el Departamento de Justicia?

"¿Crees que eres el diablo en persona?", le preguntó Bannon a Epstein en la entrevista en video conocida en la última tanda de archivos.

"No, pero sí tengo un buen espejo", respondió Epstein sonriendo, vestido con una camisa negra y gafas.

Cuando Bannon insistió en si Epstein se consideraba el diablo, éste respondió: “No lo sé. ¿Por qué dirías eso? Más tarde, Epstein señaló: “El diablo me asusta”.

Epstein, quien se declaró culpable en 2008 de solicitar a una menor para prostitución, también intentó restar importancia a la gravedad de su condena y rechazó que Bannon lo calificara como un "depredador sexual de clase tres", lo que indica una amenaza muy seria para la seguridad pública, según una clasificación utilizada en Estados Unidos.

"No, estoy en el nivel más bajo", dijo Epstein, quien se clasificó como “depredador sexual nivel 1”.

"Pero un delincuente", señaló Bannon, a lo que Epstein respondió: "Sí".

El intercambio se produjo después de que Bannon le preguntó a Epstein si considera que su dinero era "sucio", ya que "lo ganó asesorando a las peores personas del mundo".

Epstein insistió en que hizo su dinero de forma legal, pero admitió que "la ética es siempre un tema complicado".

Alegó que dio dinero para ayudar a erradicar la polio en Paquistán e India, en un intento de justificar cómo obtuvo su fortuna.

La red de contactos de Epstein: empresarios, celebridades y políticos

Los documentos muestran que Bannon mantenía correspondencia regular con Epstein, quien le ofreció ayudar al referente político de extrema derecha a difundir su ideología conservadora en Europa.

Desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, las autoridades estadounidenses han publicado millones de páginas sobre Epstein, junto con fotos y videos.

Estos materiales han arrojado luz sobre los vínculos de Epstein con altos ejecutivos de negocios, como Bill Gates de Microsoft, celebridades, como el cineasta Woody Allen, y académicos y políticos, incluidos Trump y el expresidente Bill Clinton.

