Bogotá/Washington. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llevará este martes a su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, una ancheta (cesta típica) con café y chocolates como muestra de los resultados de los programas de sustitución de cultivos ilicitos, una de las banderas de su gobierno. Trump, en tanto, destacó el "cambio de actitud" del colombiano tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un operativo estadounidense.

"Esta no es una ancheta cualquiera, es el resultado del trabajo de miles de familias que dejaron la coca y hoy le apuestan a economías legales", señaló la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, entidad que organizó la canasta que Petro entregará a Trump.

El obsequio busca demostrar que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos puede convertirse en una alternativa real de vida y desarrollo para las zonas rurales afectadas por el narcotráfico.

Cada producto va acompañado de una tarjeta personalizada dirigida al presidente Trump; al vicepresidente, J.D. Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; a la jefa de gabinete, Susie Wiles, y a la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

"Somos familias campesinas de Colombia. Durante años sembramos coca porque no teníamos otra opción (...) arrancamos la coca de nuestra tierra y comenzamos a sembrar trabajo honesto y futuro", dice, en inglés, la tarjeta que acompaña a los productos, que subraya que "representan un país que transforma la ilegalidad en oportunidad".

La cesta de regalo está compuesta por café y chocolates tipo exportación elaborados por 18 mil familias cacaoteras y 2 mil 300 caficultoras vinculadas desde el comienzo de este gobierno a programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

El café, presentado en bolsas de 250 gramos, proviene de Argelia, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), una de las regiones históricamente más golpeadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

Petro entregará estos productos a Trump con motivo de la reunión que mantendrán este martes en la Casa Blanca, la primera tras meses de tensiones diplomáticas. El encuentro tiene como eje la lucha contra el narcotráfico, la cooperación bilateral y temas como migración y la situación en Venezuela.

Fotografía cedida por la oficina de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia que muestra bolsas de café colombiano, regalos que llevará el presidente Gustavo Petro a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: EFE

Durante la crisis entre ambos gobiernos, Washington retiró a Colombia de la llamada "certificación" en la lucha antidrogas e incluyó al presidente y a miembros de su entorno en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), señalándolos por supuesta vinculación con el narcotráfico.

Petro rechazó estas acusaciones y ha defendido que su administración ha logrado frenar el crecimiento de los cultivos de coca y aumentar las incautaciones de drogas.

Trump ha acusado a Petro de ser líder del narcotráfico y le advirtió que tenía que "cuidar su trasero" si no quería que Colombia corriera la misma suerte que Venezuela.

El colombiano llegó a llamar a su par estadounidense "cerebro senil" y lo acusó de cometer "ejecuciones extrajudiciales" en sus ataques contra embarcaciones en El Caribe y el Pacífico. La administración estadounidense alega que se trata de narcoembarcaciones.

La directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, que acompaña a Petro en Washington, dijo este lunes a EFE que confía en que el mandatario podrá sustentar ante Trump, "con cifras contundentes", que su gobierno está comprometido con ese objetivo.

"La expectativa es seguir fortaleciendo esas relaciones históricas que han tenido Colombia y Estados Unidos y contarle al presidente de los Estados Unidos de manera directa cuál es la perspectiva de este Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico", afirmó.

"Será una buena reunión": Trump

Por su parte, Trump, celebró que Petro haya cambiado "mucho su actitud" desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

"El presidente Petro ha sido muy amable en el último mes o dos. Antes fue crítico, pero después de la incursión en Venezuela cambió mucho su actitud", dijo Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas sobre el encuentro que tendrá con el colombiano.

"Tengo ganas de verlo. Vamos a hablar de drogas, porque cantidades tremendas de drogas salen de su país", declaró el mandatario.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha anunciado que el encuentro tenga algún tipo de interacción con la prensa.

El mandatario colombiano tiene previsto dar una rueda de prensa al termino de la visita.

Petro, que termina su mandato este año, se quedará cuatro días en total en Washington. Mantendrá reuniones con congresistas, será recibido en la Organización de Estados Americanos (OEA) y dará una conferencia en la universidad de Georgetown.