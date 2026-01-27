Bogotá.- En medio de un discurso durante el evento San Juan vive, en el Hospital San Juan de Dios, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre la reunión que tendrá en los próximos días con su par estadounidense, Donald Trump, y la captura de Nicolás Maduro, sobre la cual señaló que se trató de un “secuestro”. En tanto, el mandatario se refirió a los medios de comunicación de su país y a que se debe separar la vida privada del poder.

“No me interesa qué hizo el señor Trump en la cama. Ni le preguntaré. A ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Nadie se olvidará de mí porque soy inolvidable. Alguien lo contará, yo no”, expresó el presidente a modo de ejemplificación, lo que causó risas en el público presente.

Petro calificó la captura de Maduro como “un secuestro” desde un primer momento y argumentó que fue realizada “sin base legal” y contra la soberanía de Venezuela. Sus declaraciones lo llevaron a un crecimiento de las tensiones con Trump, las cuales ya existían, e, incluso, a que el presidente norteamericano lo advirtiera.

Lee también EU debe "devolver" a Nicolás Maduro: Gustavo Petro; debe ser juzgado en Venezuela, dice

Ambos mandatarios han tenido una tensa relación desde que Trump regresó al poder, a principios de 2025. El despliegue militar estadounidense en el Caribe es uno de los principales desacuerdos, junto a la política migratoria, las acciones bélicas en la franja de Gaza y la estrategia antinarcóticos.

🇨🇴🚨| ¿PETRO ESTÁ BORRACHO? Paso de sabotear la reunión con Donald Trump a decir que “hace cosas muy buenas en la cama”.



Este tipo es lo peor que le ha pasado a Colombia. pic.twitter.com/8C5pjVhCHa — Libre Oposición (@Libre_Oposicion) January 27, 2026

De todos modos, se espera que Trump reciba a Petro en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero, en un intento por desescalar la tensión y mejorar las relaciones bilaterales. Los presidentes tuvieron una llamada telefónica semanas atrás en la que conversaron y pactaron encontrarse presencialmente para abordar temas de ambas agendas.

La reelección

Entre otros tópicos que tomó durante su discurso, Petro anticipó las elecciones presidenciales colombianas, que tienen fecha para el domingo 31 de mayo. En este marco, declaró que, en caso de poder ser candidato, volvería a ganar en las urnas: “Las encuestas dicen que, si hubiera reelección, que [Juan Manuel] Santos prohibió, solo la dejó para él y su amigo [Álvaro] Uribe y no más, sería sobrado presidente de Colombia de lejos, creo que en primera vuelta”.

Lee también Cuba en la mira, después México... ¿o antes? (II)

La encuesta mas reciente, realizada por la firma privada Centro Nacional de Consultoría (CNC) y publicada por la revista Cambio, indica que el 48.8% de los encuestados tiene una imagen positiva del presidente, mientras que el 42,1% que dijo tener una percepción negativa del Jefe de Estado, cuyo mandato concluye el próximo 7 de agosto.

En su discurso, Petro volvió a referirse a su llamado al “poder constituyente”, que él mismo explicó que es la capacidad que tendría el ciudadano de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para reformar aquellos artículos que, según él, impiden las reformas sociales, en particular las que él ha impulsado en el Congreso.

En este sentido destacó que pronto va a haber un “revolcón” que permitirá un cambio en el Legislativo, que sacará del poder a “una clase política corrupta y experta en la extorsión”, al tiempo que le pidió a sus compatriotas “no vender su voto”.

Con información de AP y ANSA.

**El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa