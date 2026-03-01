El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una reunión virtual con los embajadores mexicanos en la región del Medio Oriente, con el fin de conocer de manera directa las condiciones que imperan en cada uno de los países y fortalecer las medidas de seguridad adoptadas para proteger a las y los connacionales.

En ese sentido, explicó que hasta ahora todas las consultas de protección y asistencia consular han sido atendidas y no se reportan personas cuya integridad física se haya visto afectada.

En la reunión, De la Fuente reiteró que la principal prioridad es la atención y seguridad de todas y todos ellos, tanto residentes como aquellos que se encuentran en tránsito, muchos de los cuales se encuentran varados por la cancelación de vuelos.

Lee también Senado respalda llamado del gobierno a privilegiar diplomacia en Medio Oriente

El Canciller reconoció el trabajo desplegado por las y los diplomáticos en la región, y les transmitió que es importante cuidar de su seguridad y la de sus familiares, así como mantener y estrechar la relación diplomática con las autoridades locales.

Detalló que en muchos de los países de la región el espacio aéreo se encuentra cerrado, por lo que los protocolos de evacuación contemplan también rutas seguras vía terrestre para quienes deseen hacerlo cuando las condiciones lo permitan y se cuenta con un censo de connacionales residentes en cada uno de los países.

Además, Protección Consular de la SRE indicó que, por lo pronto, hay que evitar viajar a la región por cualquier vía, y que lo mejor es que las personas sigan resguardándose en interiores, en lugares seguros, evitar desplazamientos y estar atentas a las instrucciones de las autoridades locales.

Lee también Se cumple una semana del abatimiento de “El Mencho”; violencia, investigaciones y reacomodo en el CJNG

En la reunión participaron también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; y la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva.

Estuvieron presentes los titulares y encargados de negocios de México en la región Guillermo Puente Ordorica, embajador en Irán; Mauricio Escanero Figueroa, embajador en Israel; Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador en Emiratos Árabes Unidos; Eduardo Peña Haller, embajador en Kuwait; Guillermo Ordorica Robles, embajador en Qatar; Jacob Prado González, embajador en Jordania; Francisco Romero Bock, embajador en Líbano; Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación en Palestina; Guillermo Gutiérrez Nieto, encargado de negocios en Arabia Saudita; y Héctor Ortega Nieto, encargado de negocios en Egipto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/LL