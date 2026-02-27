Más Información
Asesinan a la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa; es una bofetada a la seguridad nacional, denuncia colectivo
Harfuch: se investiga narconómina de "El Mencho" dada a conocer por EL UNIVERSAL; no hay funcionarios ligados a indagatorias, indica
México, tercer lugar con más asesinatos de periodistas en 2025, señala Comité de Protección; acusa fracaso en garantizar justicia
EL UNIVERSAL gana el Premio Rey de España; galardonan el reportaje "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos"
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), garantizó que México será "un lugar seguro" para turistas y participantes que acudan a la Copa a FIFA 2026.
En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el canciller De la Fuente encabezó la recepción de la Copa Mundial, que calificó como "un símbolo de paz y de convivencia que el mundo necesita".
También aseguró que México está listo para recibir a las personas visitantes con los brazos abiertos, en una país tranquilo y hospitalario.
Lee también Infantino expresa a Sheinbaum su confianza en México como sede del Mundial 2026; será la copa “más inclusiva de la historia”, dice
Reiteró el titular de la SRE que la Copa FIFA será una oportunidad para mostrarle al mundo la grandeza de México y la estrecha colaboración conos países de América del Norte.
"Todas y todos los turistas que vengan a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo, hospitalario, y que van a pasar durante estos días, los mejores momentos de su vida", declaró.
El Trofeo, apuntó, es un preludio de "la gran fiesta que nos espera".
Lee también México recibe el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA y comienza el sueño
En el evento estuvo Luis Balat, presidente de Coca-Cola México; la gobernadora Delfina Gómez; el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson; autoridades canadienses; y la representante de nuestro país para la organización del Mundial, Gabriela Cuevas.
Así como leyendas del futbol mexicano como Hugo Sánchez, Rubén "El Ratón" Ayala, Manolo Negrete y Arturo "El Conejo" Pérez.
Detención de "El Mencho" hubiera desatado violencia extrema o terrorismo para liberarlo, considera experto; inició guerra por territorio, dice
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]