Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), garantizó que México será "un lugar seguro" para turistas y participantes que acudan a la Copa a FIFA 2026.

En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el canciller De la Fuente encabezó la recepción de la Copa Mundial, que calificó como "un símbolo de paz y de convivencia que el mundo necesita".

También aseguró que México está listo para recibir a las personas visitantes con los brazos abiertos, en una país tranquilo y hospitalario.

Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE y el embajador Ronald Johnson durante recepción de la Copa Mundial en el AIFA (27/02/2026). Foto: Especial

Reiteró el titular de la SRE que la Copa FIFA será una oportunidad para mostrarle al mundo la grandeza de México y la estrecha colaboración conos países de América del Norte.

"Todas y todos los turistas que vengan a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo, hospitalario, y que van a pasar durante estos días, los mejores momentos de su vida", declaró.

El Trofeo, apuntó, es un preludio de "la gran fiesta que nos espera".

En el evento estuvo Luis Balat, presidente de Coca-Cola México; la gobernadora Delfina Gómez; el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson; autoridades canadienses; y la representante de nuestro país para la organización del Mundial, Gabriela Cuevas.

Así como leyendas del futbol mexicano como Hugo Sánchez, Rubén "El Ratón" Ayala, Manolo Negrete y Arturo "El Conejo" Pérez.

