Más Información
Reportan 631 autos robados en hechos violentos tras caída de "El Mencho"; fue un "evento atípico", dice AMIS
La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG
Reportan fuerte despliegue militar en ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas; ciudadanos se mantienen en alerta
Fórmula de distribución de plurinominales no se modifica en propuesta de Sheinbaum; solo cambia integración de las listas, explica Alcalde
TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió este jueves 26 de febrero a Mathias Cormann, secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la Cancillería, De la Fuente y Cormann acordaron estrechar las relaciones.
De acuerdo con la SRE, durante la reunión resaltaron "el liderazgo nacional e internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum", avances para reducir la desigualdad, la salida de la pobreza de 13.5 millones de personas mexicanas y el aumento de más de 250 % en los salarios mínimos.
También se habló de la fortaleza de la economía y la participación de las mujeres en la vida económica, política y social.
Lee también La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado
En su visita a México, el secretario de la OCDE presentará en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Estudio Económico de México 2026.
También destacaron, abundó la SRE, la creación en este gobierno de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
"El secretario De la Fuente se refirió a la importancia de fortalecer el multilateralismo y, que con la visita de Mathias Cormann a nuestro país, se estrecha también la relación con las labores de la OCDE", dijo la Cancillería.
Carlos Imaz demanda a Xóchitl Gálvez por presunto daño moral; "¡mangos!, el daño a su reputación surgió desde hace más de dos décadas"
jc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]