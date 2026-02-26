Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recibió este jueves 26 de febrero a Mathias Cormann, secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la Cancillería, De la Fuente y Cormann acordaron estrechar las relaciones.

De acuerdo con la SRE, durante la reunión resaltaron "el liderazgo nacional e internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum", avances para reducir la desigualdad, la salida de la pobreza de 13.5 millones de personas mexicanas y el aumento de más de 250 % en los salarios mínimos.

También se habló de la fortaleza de la economía y la participación de las mujeres en la vida económica, política y social.

En su visita a México, el secretario de la OCDE presentará en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Estudio Económico de México 2026.

También destacaron, abundó la SRE, la creación en este gobierno de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

"El secretario De la Fuente se refirió a la importancia de fortalecer el multilateralismo y, que con la visita de Mathias Cormann a nuestro país, se estrecha también la relación con las labores de la OCDE", dijo la Cancillería.

