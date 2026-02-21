La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) identificó oportunidades, junto a las 32 entidades federativas, para atraer inversiones a nuestro país y promover las exportaciones a través de las representaciones de nuestro país en el extranjero.

A través de las direcciones generales de Coordinación Política y de Diplomacia Económica, la SRE concluyó la cuarta ronda de coordinación con las secretarías de Desarrollo Económico de las 32 entidades de la República.

El director general de Diplomacia Económica de la SRE, Farid Hannan, presentó los ejes de la estrategia de promoción económica de la Cancillería, así como los mecanismos concretos de coordinación disponibles para los estados.

Lee también De la Fuente reconoce cooperación en ciencia y tecnología con países de la región; inaugura primera asamblea de la ALCE

Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, destacó la identificación y difusión de oportunidades comerciales y de inversión, el acompañamiento institucional en ferias y eventos internacionales —incluida la articulación de agendas de trabajo y vinculación con contrapartes estratégicas—, el apoyo a la organización y desarrollo de misiones mexicanas en el extranjero.

También la promoción y captación de misiones comerciales hacia México y la realización de seminarios orientados a fortalecer las capacidades exportadoras de las empresas así como a atraer inversión.

Las y los representantes de las secretarías estatales compartieron sus planes y prioridades para 2026 para alinear agendas y robustecer la coordinación en el marco de una estrategia conjunta.

"Con estas reuniones y fomentando una alianza estratégica con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), la SRE fortalece la coordinación con las entidades federativas para impulsar la inserción y proyección internacional de las economías estatales", indicó la dependencia federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro